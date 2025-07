Microsoft chiude un’era: stop a Skype for Business ed Exchange ma occhio all'estensione di 6 mesi di supporto

Il panorama tecnologico globale si prepara a un cambiamento: il 14 ottobre 2025 segnerà la fine del supporto per Windows 10 e per alcuni dei prodotti aziendali più utilizzati, tra cui Skype for Business ed Exchange.

Questa decisione, che coinvolge migliaia di imprese ancora fortemente dipendenti da queste piattaforme per la gestione quotidiana delle attività, rappresenta una svolta strategica per il settore IT e impone nuove sfide legate alla sicurezza e alla continuità operativa.

La fine del supporto per alcune edizioni dei suoi software

Nel dettaglio, Microsoft ha annunciato la fine del supporto per una serie di versioni chiave dei suoi software business: Skype for Business 2015 e 2019, le edizioni client 2016 e 2019, oltre a Exchange 2016 e 2019. L’obiettivo è quello di favorire il passaggio delle aziende verso soluzioni più moderne, basate su abbonamento o su piattaforme cloud, in linea con le nuove esigenze di collaborazione e sicurezza.

Per accompagnare le organizzazioni in questo percorso di migrazione, Microsoft ha introdotto il programma di Extended Security Updates (ESU). Questo servizio rappresenta una misura temporanea e straordinaria, pensata per agevolare le imprese che necessitano di tempo supplementare per completare la transizione verso Exchange Subscription Edition e Skype for Business SE.

Il programma ESU offre una proroga di sei mesi agli aggiornamenti di sicurezza, a partire dal primo agosto 2025, ma sarà disponibile esclusivamente su richiesta e non in modo automatico o generalizzato.

Cosa cambia per le aziende?

Le aziende interessate dovranno contattare direttamente il proprio referente Microsoft per valutare un preventivo personalizzato, calcolato in base al numero di server da mantenere protetti. Questa modalità su richiesta evidenzia l’intenzione dell’azienda di Redmond di gestire la fase di transizione in modo controllato e mirato, riservando il supporto solo a chi dimostri effettiva necessità di tempo aggiuntivo.

È fondamentale sottolineare che gli aggiornamenti di sicurezza forniti nel periodo di estensione riguarderanno esclusivamente le vulnerabilità classificate come Critiche o Importanti dal Microsoft Security Response Center.

Questo significa che non verranno distribuite patch per problematiche minori e, in assenza di falle di sicurezza gravi, potrebbe non essere rilasciato alcun aggiornamento durante tutto il periodo di proroga. Inoltre, questi update non saranno veicolati tramite i consueti canali come Windows Update, ma verranno forniti direttamente alle aziende che avranno aderito al programma ESU.