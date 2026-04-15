Risparmi incredibili: Office 2021 Pro a vita a 31,55€ e Windows 11 Pro a soli 13,55€!

In un contesto in cui contenere i costi è diventato fondamentale, riuscire a risparmiare senza scendere a compromessi sulla qualità non è affatto semplice—soprattutto quando si tratta di strumenti indispensabili come Microsoft Office, cuore di qualsiasi attività quotidiana: dalla gestione dei documenti all’analisi dei dati, fino al lavoro collaborativo.
Proprio per questo, l’attuale promozione software PC di Godeal24 rappresenta un’occasione da non perdere, con sconti fino al 62% su licenze Office originali. Per questa settimana, le versioni a vita toccano il prezzo più basso mai visto: meno del costo di tre mesi di Microsoft 365, ma senza alcun abbonamento da rinnovare.
E non è tutto. Anche chi sta pensando di aggiornare il proprio sistema operativo può approfittare di Windows a metà prezzo, disponibile a poco più di 10€.
Offerte imperdibili includono:
- Office 2021 Pro for just - €31.55
- Office Home & Business for Mac a €48.99
- Win 11 Pro - 1 PC - 13.55€
Entrambe le versioni includono tutte le principali app professionali: Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Offrono potenti strumenti per la modifica dei documenti, l’analisi dei dati, le presentazioni e la gestione delle email su Windows e macOS.
Il meglio di tutto? Licenze perpetue a vita, co-authoring in tempo reale, interfaccia moderna e piena compatibilità cloud—per un lavoro di squadra fluido ed efficiente senza costi ricorrenti.
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Sconto enorme! Più acquisti, più risparmi con il codice coupon "SGO62"
- MS Office 2021 Pro - 2 Keys – 59.90€ (solo 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Pro - 3 Keys – 81.95€ (solo 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Pro - 5 PCs – 130.25€ (solo 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Pro - 1 PC – 25.05€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.99€
- Visio Pro 2024 - 1 PC - 32.99€
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Windows 11 Pro è scontato a 13,55€ rispetto al prezzo abituale di 199€, solo per questa settimana. Venduto tramite Godeal24, l’offerta consente agli utenti PC di aggiornare a un sistema operativo moderno con funzionalità avanzate a una frazione del costo standard. La promozione offre un modo per rinnovare il proprio sistema senza sostituire l’hardware.
Offerte Windows autentiche per tempo limitato! (Codice coupon "SGO50")
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 - 1 PC – 15.00€
- Win 11 IoT Enterprise LTSC 2024 - 1 PC - 12.99€
- Win 11 Pro - 2 Keys - 25.22€ (solo 12.61€/Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 36.00€ (solo 12.00€/Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 53.75€ (solo 175€/Key)
- Win 11 Home - 1 PC - 13.25€
- Win 10 Pro - 1 PC - 8.65€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.61€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 - 1 PC - 12.81€
- Win Server 2025 Standard - 1 PC - 31.50€
- Win Server 2025 Datacenter - 1 PC - 32.50€
Un unico pacchetto per tutto ciò di cui hai bisogno! (Codice "SGO62")
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro - Bundle – 29€
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro - Bundle – 99€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus - Bundle - 99€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 + Office 2021 Pro Plus - Bundle - 99€
Prezzi ancora più bassi: nessun codice necessario
- Win 11 Pro - 50 Keys – 400€ (solo 8€/Key)
- Win 11 Pro - 100 Keys – 750€ (solo 5€/Key)
- MS Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (solo 25€/Key)
- MS Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (solo 24€/Key)
EaseUS possiede tecnologie fondamentali nel recupero dati a livello di sistema e formato file, specializzandosi in recupero dati, backup, gestione dischi e sicurezza. È un marchio affidabile con oltre 20 anni di esperienza nel settore della sicurezza dei dati.
EaseUS ha ufficialmente autorizzato Godeal24 a offrire licenze software esclusive a prezzi imbattibili — e le scorte sono estremamente limitate!
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Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 offre consegna rapida via email di chiavi autentiche Microsoft a vita a meno della metà del prezzo ufficiale. Puoi effettuare pagamenti sicuri con carta o PayPal, con garanzia di attivazione riuscita o rimborso.
Godeal24 è uno dei migliori negozi online per chiavi software, offrendo tutte le versioni moderne di Windows (dalla 7 alla 11), Microsoft Office, Windows Server, Ashampoo, Adobe, antivirus e software utility a prezzi eccellenti.
Lo store digitale ha una valutazione di 4,8/5 su Trustpilot con oltre mille clienti, che confermano l’autenticità delle licenze e la semplicità del processo.
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