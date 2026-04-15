Risparmi incredibili: Office 2021 Pro a vita a 31,55€ e Windows 11 Pro a soli 13,55€!

In un contesto in cui contenere i costi è diventato fondamentale, riuscire a risparmiare senza scendere a compromessi sulla qualità non è affatto semplice—soprattutto quando si tratta di strumenti indispensabili come Microsoft Office, cuore di qualsiasi attività quotidiana: dalla gestione dei documenti all’analisi dei dati, fino al lavoro collaborativo.

Proprio per questo, l’attuale promozione software PC di Godeal24 rappresenta un’occasione da non perdere, con sconti fino al 62% su licenze Office originali. Per questa settimana, le versioni a vita toccano il prezzo più basso mai visto: meno del costo di tre mesi di Microsoft 365, ma senza alcun abbonamento da rinnovare.

E non è tutto. Anche chi sta pensando di aggiornare il proprio sistema operativo può approfittare di Windows a metà prezzo, disponibile a poco più di 10€.

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Entrambe le versioni includono tutte le principali app professionali: Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Offrono potenti strumenti per la modifica dei documenti, l’analisi dei dati, le presentazioni e la gestione delle email su Windows e macOS.

Il meglio di tutto? Licenze perpetue a vita, co-authoring in tempo reale, interfaccia moderna e piena compatibilità cloud—per un lavoro di squadra fluido ed efficiente senza costi ricorrenti.

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Windows 11 Pro è scontato a 13,55€ rispetto al prezzo abituale di 199€, solo per questa settimana. Venduto tramite Godeal24, l’offerta consente agli utenti PC di aggiornare a un sistema operativo moderno con funzionalità avanzate a una frazione del costo standard. La promozione offre un modo per rinnovare il proprio sistema senza sostituire l’hardware.

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EaseUS possiede tecnologie fondamentali nel recupero dati a livello di sistema e formato file, specializzandosi in recupero dati, backup, gestione dischi e sicurezza. È un marchio affidabile con oltre 20 anni di esperienza nel settore della sicurezza dei dati.

EaseUS ha ufficialmente autorizzato Godeal24 a offrire licenze software esclusive a prezzi imbattibili — e le scorte sono estremamente limitate!

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 offre consegna rapida via email di chiavi autentiche Microsoft a vita a meno della metà del prezzo ufficiale. Puoi effettuare pagamenti sicuri con carta o PayPal, con garanzia di attivazione riuscita o rimborso.

Godeal24 è uno dei migliori negozi online per chiavi software, offrendo tutte le versioni moderne di Windows (dalla 7 alla 11), Microsoft Office, Windows Server, Ashampoo, Adobe, antivirus e software utility a prezzi eccellenti.

Lo store digitale ha una valutazione di 4,8/5 su Trustpilot con oltre mille clienti, che confermano l’autenticità delle licenze e la semplicità del processo.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com

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