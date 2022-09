NVIDIA: problemi di gioco con Windows 11 2022 Update

Nel corso degli ultimi giorni è stato ufficialmente rilasciato Windows 11 2022 Update (altrimenti noto come 22H2), il che ha suscitato l’entusiasmo generale degli utenti, ma per coloro che usano il PC per giocare e dispongono di una GPU a marchio NVIDIA la situazione non è tutta rose e fiori. L’aggiornamento, infatti, sta causando problemi agli appassionati di gaming.

Stando a quanto segnalato da più utenti online in queste ore, il principale comportamento anomalo che si verifica dopo aver eseguito l'update riguarda l’overlay delle informazioni relative alle performance durante l’esecuzione dei giochi.

Utilizzando la combinazione di tasti Alt+R, nell’utility GeForce Experience vengono mostrati dettagli a proposito del framerate registrato, della percentuale di utilizzo per CPU o GPU e altro ancora. Nel fare ciò, per alcuni si verifica un improvviso e significativo calo degli fps.

In alcuni casi la risoluzione si ottiene chiudendo l’overlay e aspettando qualche secondo, mentre in alti occorre aprire il software e disattivarlo del tutto intervenendo sulle impostazioni.

NVIDIA sta comunque già analizzando la situazione e ha pure messo a disposizione degli utenti un modulo tramite il quale è possibile fornire informazioni approfondite riguardo la GPU adoperata, la versione dei driver, la CPU, la RAM e il resto dell’hardware. Dal fronte Microsoft, invece, non giunge alcun feedback.

Un fix ufficiale alla cosa non è ancora disponibile, ma chi ha riscontrato problemi di prestazioni durante l’uso dei giochi con l’installazione dell'ultimo major update di Windows 11 fa sapere che tornando alla versione precedente del sistema operativo tutto si è risolto.