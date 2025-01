Windows 10: update di gennaio forza l’installazione di Outlook

Microsoft ha iniziato a forzare l'installazione del nuovo client di posta elettronica Outlook sui sistemi Windows 10 per gli utenti che hanno scaricato l'aggiornamento di anteprima non di sicurezza KB5050081 di questo mese. L’annuncio è arrivato per la prima volta il 9 gennaio. Allora, Redmond aveva rivelato che il suo nuovo client di posta elettronica sarebbe stato installato automaticamente per tutti gli utenti Windows 10 che installavano gli aggiornamenti di sicurezza di Windows di febbraio.

Il nuovo Outlook su Windows 10 verrà eseguito insieme all'app Outlook classica e non modificherà le impostazioni predefinite o le configurazioni dell'utente. Come affermato da Microsoft sul proprio sito web: "Ora hai la nuova app Outlook per Windows. Una nuova icona dell'app appare nella sezione App nel menu Start, vicino a Outlook classico. Non ci sono modifiche alle impostazioni o alle impostazioni predefinite. Ciò contribuirà a semplificare la transizione a Windows 11, poiché Windows 10 raggiungerà la fine del supporto il 14 ottobre 2025".

Windows 10: come rimuovere e bloccare il nuovo client Outlook

Rimuovere il nuovo Outlook dal proprio PC Windows 10 e 11 è molto semplice. Basta usare il cmdlet Remove-AppxProvisionedPackage con il valore del parametro PackageName Microsoft.OutlookForWindows. Gli utenti possono fare ciò eseguendo il seguente comando da un prompt di Windows PowerShell: “Remove-AppxProvisionedPackage -AllUsers -Online -PackageName (Get-AppxPackage Microsoft.OutlookForWindows).PackageFullName”. Come spiegato in un messaggio apparso su M365 Admin Center, gli amministratori possono anche bloccarne l'installazione come parte di questo aggiornamento di Windows 10. L’unica cosa da fare è aggiungere il valore HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\Orchestrator\UScheduler_Oobe and a REG_SZ registry setting, named BlockedOobeUpdaters, with a ["MS_Outlook"].

Chiunque volesse approfondire l’argomento, può trovare ulteriori informazioni su come impedire agli utenti di connettersi al nuovo Outlook sul sito di Microsoft. Inoltre, dalla stessa pagina web è possibile scoprire come controllare altre funzionalità, come ad esempio connessione di account personali al nuovo Outlook.