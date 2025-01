Microsoft corregge bug che causava il blocco di Outlook

Microsoft ha risolto un problema noto che impediva al client di posta elettronica classico di Outlook di rispondere quando si copiava del testo con la scorciatoia da tastiera CTRL+C. Il bug interessava principalmente gli utenti di Microsoft 365 su Current Channel 2409 (Build 18025.20096) o superiore quando si utilizzavano lingue con un IME (Input Method Editor). Come affermato da Microsoft lo scorso novembre: "Quando si seleziona il testo in un messaggio di posta elettronica di Outlook classico e quindi si usa il collegamento alla copia CTRL+C, Outlook potrebbe bloccarsi".

L'azienda ora afferma di avere pensato ad una correzione per questo bug. Questa è già stata rilasciata per gli utenti nel canale Beta che installano la versione classica di Outlook 2501 (Build 18410.15040). I clienti nell'anteprima del Current Channel dovranno attendere che la correzione venga distribuita più avanti questo mese. Dall’altro lato, gli altri canali la riceveranno nei prossimi giorni. Il rilascio per il Current Channel, versione 2501 (Build 18429.20000), è previsto intorno al 27/01/25, mentre per il Monthly Enterprise Channel, versione 2501 (18429.20000), è prevista per l'11/03/25.

Microsoft: i metodi alternativi per risolvere il problema con Outlook

In attesa della correzione, Microsoft offre ai clienti interessati di Microsoft 365 diverse soluzioni temporanee per aggirare questo problema noto. Gli utenti possono tornare a una versione precedente di Input Method Editor utilizzando le istruzioni disponibili nella sezione “Ripristina una versione precedente di un IME”. Per fare ciò basta aprire l'app Impostazioni, cercare "Impostazioni IME" e selezionare le impostazioni IME della loro lingua. In seguito, bisognerà cliccare su Generale e abilitare l'opzione "Usa la versione precedente di Microsoft IME".

Microsoft consiglia inoltre di ripristinare Outlook alla build precedente, che non è interessata da questo bug. Per farlo, basta accedere al Prompt dei comandi dalla casella di ricerca di Windows, cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare Esegui come amministratore. Successivamente, è necessario incollare i seguenti comandi nella finestra del Prompt dei comandi e premere Invio dopo ciascuno: “cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun” e “officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.17928.20156”. Ad agosto, l'azienda ha condiviso soluzioni temporanee per problemi più noti, tra cui quelli che causavano arresti anomali di Outlook dopo l'apertura. Questi bug innescavano problemi di accesso a Gmail per gli utenti di Outlook classico. Infine, un mese dopo, Microsoft ha corretto un bug che causava l'arresto anomalo delle app di Microsoft 365, come Outlook, Word, Excel e OneNote. In questi casi l'errore si verificava durante la digitazione o il controllo ortografico di un testo.