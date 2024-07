Windows 10: risolto bug delle icone su sistemi multi-monitor

Alla fine del 2023, Microsoft ha iniziato a distribuire Copilot agli utenti di Windows 10. Tuttavia, la società ha scoperto un bug che causava il passaggio tra display delle icone del desktop sui sistemi multi-monitor durante l'utilizzo di Copilot. Per evitare la frustrazione degli utenti, Microsoft ha applicato un blocco di compatibilità, impedendo agli utenti di Windows 10 interessati di aggiornare a Windows 11 o addirittura di ottenere Copilot sul proprio sistema. Questo problema sembra oggi finalmente risolto. L’azienda di Redmond ha confermato che gli utenti di Windows 10 con sistemi multi-monitor possono finalmente ottenere Copilot o aggiornare il sistema a Windows 11.

Il bug è stato risolto con una nuova esperienza Copilot, che fa parte di KB5039299, l'ultimo aggiornamento non di sicurezza per Windows 10. L’aggiornamento verrà implementato gradualmente. Ciò significa che alcuni utenti riceveranno Copilot sui propri PC un po' più tardi rispetto ad altri. Come spiegato da Microsoft: “Si sta gradualmente implementando una nuova esperienza Copilot per i dispositivi con gli aggiornamenti di Windows rilasciati il 25 giugno 2024 () o versioni successive. Questa nuova esperienza risolverà questo problema per Windows 10 versione 22H2. Questo aggiornamento () è stato rilasciato il 25 giugno 2024 e puoi aspettarti di ricevere la nuova esperienza Copilot tra oggi e i prossimi mesi”.

La nuova esperienza Copilot in questione permette di aggiungere Copilot alla barra delle applicazioni come una normale app e farlo funzionare in una normale finestra. L’azienda ha ricordato che: “stiamo migliorando l'esperienza Copilot su Windows. L'app Copilot è ora aggiunta alla barra delle applicazioni e si comporta come un'app. Questo offre i vantaggi di una tipica esperienza con l'app. Ad esempio, puoi ridimensionare, spostare e agganciare la finestra. Per i PC Windows 10 esistenti, i tempi di disponibilità e il metodo di consegna varieranno. Ciò potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti perché verrà implementato gradualmente”. Per saperne di più sul bug di Windows 10 è possibile consultare il sito ufficiale di Microsoft.