Windows 11: rilascia la nuova esperienza dell'app Copilot in Beta

La settimana scorsa, Microsoft ha rilasciato l'ultima build del canale Beta per i membri del programma Windows Insider, con il numero di build 22635.3785 (v. KB503931). Oggi, Microsoft ha annunciato che sta implementando ancora più funzionalità per la build del canale Beta. Verrà infatti aggiunto il supporto per l'utilizzo dell'assistente AI Copilot più come app separata. Questa funzionalità è stata precedentemente aggiunta per gli utenti di Windows 11 Insider nelle build rilasciate sul Dev e Canary Channel.

Windows 11: aggiungere app da Start alla barra delle app trascinandole

Il post sul blog di Microsoft relativo alla build di Windows 11 del canale Beta della scorsa settimana è stato aggiornato con nuove funzionalità Copilot. Come spiegato dall’azienda di Redmond: “nell'ambito di questo aggiornamento, stiamo anche evolvendo l'esperienza Copilot su Windows come app che verrà aggiunta alla barra delle applicazioni. Ciò consente agli utenti di ottenere i vantaggi di un'esperienza di app tradizionale, inclusa la possibilità di ridimensionare, spostare e agganciare la finestra: feedback che abbiamo ricevuto dagli utenti durante l'anteprima di Copilot in Windows. Questo modello consente inoltre a Microsoft di sviluppare e ottimizzare in modo più agile l'esperienza in base al feedback degli utenti. NOTA BENE: i dispositivi commerciali gestiti non riceveranno questa nuova esperienza. Sono inclusi i dispositivi che non eseguono Windows 11 Home e sono gestiti da un amministratore IT”.

Nelle scorse ore, Microsoft ha aggiunto una nuova nota: “[ADDED 6/19] nell'ambito dell'evoluzione dell'esperienza Copilot su Windows per diventare un'app fissata sulla barra delle applicazioni, stiamo ritirando la scorciatoia da tastiera WIN + C”. Inoltre, lunedì Microsoft ha anche inserito di nascosto un altro aggiornamento di quel post sul blog, relativo a una nuova funzionalità del menu Start. Come riportato dall’azienda: “[ADDED 17/6] Ora puoi anche aggiungere app dal menu Start alla barra delle applicazioni o al desktop trascinando e rilasciando gli elementi direttamente sulla barra delle applicazioni o sul desktop dal menu Start”.