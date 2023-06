Windows 11: c'è una nuova patch cumulativa opzionale

A inizio luglio, così come di consueto, Microsoft renderà disponibile il Patch Tuesday del mese per Windows 11. Prima di tale update, però, il colosso di Redmond ha rilasciato una patch cumulativa opzionale, la quale va ad implementare nuove correzioni e miglioramenti delle funzionalità di Moment 3 sulla versione 22H2 del sistema operativo.

Andando più in dettaglio, quello che è stato rilasciato l'aggiornamento KB5027303. Si tratta di una versione di anteprima mensile non di sicurezza che consente di testare i miglioramenti che verranno con il Patch Tuesday di luglio 2023.

Il download dell'aggiornamento è quindi facoltativo, visto e considerato che le stesse funzioni saranno introdotte con il prossimo update obbligatorio. Ad ogni modo, per effettuarne l'installazione è sufficiente recarsi nella sezione Impostazioni > Windows Update di Windows 11 cliccare sul pulsante apposito dopo aver verificato la disponibilità degli aggiornamenti.

Tra le novità principali che l'update porta in dote vi è il nuovo badge di notifica per gli account Microsoft nel menu Start, la visualizzazione dei secondi nell’orologio collocato nella barra delle applicazioni in basso a destra e un’icona a forma di scudo che segnala l'attività delle VPN posta sempre sulla barra delle applicazioni.

Viene promesso pure un miglioramento delle performance generali del computer quando vengono adoperati dei mouse da gaming con un report rate elevato. Infine, è stato introdotto il supporto per Bluetooth Low Energy Audio.

Da tenere ben presente che quando verrà rilasciato il Patch Tuesday saranno implementate pure altre novità, quelle attualmente rese disponibili costituiscono solo un'anticipazione di ciò che sarà possibile vedere a giorni.