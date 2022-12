Windows 10: la versione 21H1 raggiunge la fine del supporto

Con il Patch Tuesday di dicembre 2022 da poco rilasciato, è giunta anche la fine del supporto per Windows 10 21H1, la versione del sistema operativo altrimenti nota come aggiornamento di maggio 2021. D’ora in avanti, dunque tutte le edizioni della suddetta versione dell’OS non riceveranno più aggiornamenti cumulativi con correzioni di bug, patch di sicurezza e miglioramenti.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Windows 10 21H1 era un aggiornamento che portava in dote funzionalità di stampo minore con solo due modifiche notevoli: il supporto multicamera per Windows Hello e prestazioni migliorate per Windows Defender Application Guard (WDAG), Windows Management Instrumentation (WMI) e Group Policy Service (GPSVC). Non erano state rese disponibili ulteriori feature, in quanto Microsoft era all’epoca impegnata per il lancio di Windows 11.

Come tutte le versioni di Windows rilasciate nella prima metà di un anno, Windows 10 21H1 ha ricevuto solo 18 mesi di supporto, mentre la versione successiva dell’OS, ovvero la 21H2, che tra l'altro ha recentemente ricevuto un update, continuerà ad essere supportata sino al 13 giugno 2023.

In virtù della situazione, coloro che utilizzano ancora Windows 10 21H1 dovrebbero eseguire l'aggiornamento alle versioni più recenti del sistema o migrare a Windows 11, che ha già ricevuto molte nuove funzionalità e miglioramenti.

Da tenere presente che quella in questione non è l’unica versione del sistema operativo di casa Microsoft che si prepara a dire addio agli aggiornamenti. Molto presto, infatti, il colosso di Redmond farà altrettanto per gli aggiornamenti di sicurezza estesi per Windows 7 e per Windows 8.1.

