Windows 7: aggiornamenti fino al 2025 con 0patch

Windows 7 è stato senza dubbio alcuno uno dei sistemi operativi più apprezzati e longevi di sempre. Il suo ritiro, dopo anni di “onorato servizio”, è avvenuto a gennaio 2020, data in cui la maggior parte degli utenti ha ricevuto gli ultimi aggiornamenti di sicurezza della storia dell’OS.

Windows 7: altri due anni di aggiornamenti

Considerando però che nonostante tutto sono ancora in molti coloro che non sono passati a Windows 10 o all'ancora più recente Windows 11 e che continuano a servirsi di questo OS, Microsoft ha deciso di fare un’eccezione rilasciando delle successive patch di sicurezza ritenute indispensabili. Inoltre, da gennaio 2020 le aziende che hanno preferito continuare a servirsi di Windows 7 hanno potuto sottoscrivere opzionalmente un contratto a pagamento con il colosso di Redmond, il quale, però, cesserà di esistere a gennaio 2023.

Date le circostanze, gli sviluppatori di 0patch, nota soluzione che consente di risolvere i problemi di sicurezza di Windows con aggiornamenti non ufficiali applicati in memoria senza necessità di riavvio della macchina, hanno fatto presente che Windows 7 e Windows Server 2008 R2 saranno supportati per ulteriori due anni, ovvero fino almeno fino a gennaio 2025.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo da Mitja Kolsek, cofondatore del progetto 0patch.

Abbiamo deciso di continuare a fornire patch di sicurezza per Windows 7 e Windows Server 2008 R2 sanando vulnerabilità critiche che potrebbero essere sfruttate. Saremo lieti di tenervi al sicuro per una frazione di quanto avete pagato finora per ESU.

Aggiungendo inoltre.