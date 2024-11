Windows 10 KB5048239: update causa errore 0x80070643

La scorsa settimana, insieme agli aggiornamenti Patch Tuesday di novembre 2024, Microsoft ha rilasciato i corrispondenti aggiornamenti dinamici Setup e Recovery per Windows 11. Inoltre, questa è stata una di quelle rare volte in cui sono stati rilasciati anche aggiornamenti dinamici per Windows 10. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Infatti, l’aggiornamento Recovery Windows 10 KB5048239 sta causando problemi di installazione con l'errore "0x80070643". Fortunatamente, l’azienda di Redmond ha sembra aver trovato una soluzione per risolvere questo fastidioso bug già da tempo.

Ad oggi, molti utenti hanno già segnalato tale errore. Ad esempio, l’utente, dritzTX ha pubblicato sul forum Microsoft una query intitolata "Aggiornamento di sicurezza per Windows 10, 2024-11, KB5048239 riceve l'errore 0x80070643 durante l'installazione". L'utente ha poi scritto: “Con il nuovo aggiornamento KB5048239. Ricevo l'errore 0x80070643 quando tenta di installare. Ho riprovato più volte, ma stesso problema. Sono abbastanza sicuro che questo sia lo stesso problema che avevo anche a gennaio”. L'errore precedente menzionato dall’utente riguardava l’aggiornamento di Windows Recovery Environment (WinRE) KB5034440/KB5034441 che portava al messaggio di errore "0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE". Per risolverlo, Microsoft aveva deciso di rimuoverli e sostituirli con KB5042321/KB5042320.

Windows 10 KB5048239: come risolvere l’errore 0x80070643

Gli errori citati sono il risultato di uno spazio insufficiente nella partizione di Windows Recovery, poiché richiede un minimo di 250 MB. L’azienda di Redmond ha trovato una soluzione a tale problema. Come riportato dalla società in una nota della scorsa estate: “Questo aggiornamento richiede 250 MB di spazio libero nella partizione di ripristino per essere installato correttamente. Se vuoi assicurarti che al tuo dispositivo venga offerto questo aggiornamento, segui le Istruzioni per ridimensionare manualmente la partizione o usa uno script di esempio per aumentare le dimensioni della partizione di ripristino WinRE. Una volta che la partizione ha spazio su disco sufficiente clicca su Start, Impostazioni, Windows Update e Controlla aggiornamenti per ricevere l'aggiornamento e quindi installalo”.