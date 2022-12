Windows 10: BSoD con l'aggiornamento KB5021233

Nei giorni scorsi, Microsoft ha distribuito l’aggiornamento cumulativo KB5021233 per Windows 10, ma a quanto pare si è trattato di un update che ha fatto più male che bene. In seguito all’installazione dello stesso, infatti, su alcuni computer su cui sono in uso le versioni 22H2, 21H2, 21H1 e 20H2 del penultimo sistema operativo dell'azienda di Redmond, viene mostrato un messaggio di errore abbinato alla fatidica schermata blu (BSoD).

La situazione è stata ufficialmente confermata da Microsoft. L’azienda, infatti, ha riconosciuto l’esistenza del bug, informando che è dovuto alla mancata corrispondenza delle versioni del file hidparse.sys che si trovano nelle directory c:/windows/system32 e c:/windows/system32/drivers . Questo “mismatch” impedisce la corretta convalida della firma dei file durante l’operazione di pulizia.

Per il momento non è stato ancora rilasciato ujn fix risolutivo, ma sicuramente ciò avverrò nel corso dei prossimi giorni. Ad ogni modo, è già possibile attuare una soluzione provvisoria, sfruttando l’ambiente di ripristino, al fine di risolvere almeno temporaneamente il problema.

Per cui, per attuare il workaround, nelle impostazioni avanzate occorre cliccare il pulsante per l’avvio del Prompt dei comandi e, nella finestra che si apre, bisogna immettere il seguente comando, seguito dalla pressione del tasto Invio sulla tastiera.

xcopy c:\windows\system32\drivers\hidparse.sys c:\windows\system32\hidparse.sys

Così facendo, i file coinvolti avranno la medesima versione e non comparirà pià il messaggio d’errore con la schermata blu.