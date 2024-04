Microsoft rimuove blocco Windows 11 su sistemi Intel dopo 2 anni

Microsoft ha finalmente revocato un blocco di compatibilità che impedisce agli utenti di Windows 10 di aggiornare a Windows 11 su sistemi con driver audio Intel Smart Sound Technology (SST) e processori Intel Core di undicesima generazione. Nel novembre 2021, l’azienda ha riconosciuto che alcuni driver audio Intel (versioni 10.29.0.5152 o 10.30.0.5152) attivavano schermate blu sui dispositivi Windows 11 21H2. Per questo motivo ha aggiunto dei blocchi di protezione che impedivano l’aggiornamento a Windows 11 sui sistemi interessati. Come ricordato all’epoca dalla società: “Intel e Microsoft hanno riscontrato problemi di incompatibilità con alcune versioni dei driver per la tecnologia Intel Smart Sound (Intel SST) sui processori Intel Core di 11a generazione e Windows 11”. Un altro blocco di aggiornamento è stato poi aggiunto nel settembre 2022. Ciò per impedire ai dispositivi che utilizzano driver Intel SST incompatibili di eseguire l'aggiornamento a Windows 11 22H2.

Intel ha rilasciato le versioni driver SST 10.30.00.5714 e 10.29.00.5714, che hanno risolto il problema mesi dopo che Microsoft aveva applicato le misure di salvaguardia. Dall’altro lato, Redmond le ha revocate solo nel fine settimana, dopo aver aggiunto i driver audio corretti a Windows Update. Come affermato da Microsoft: “Il problema viene risolto aggiornando i driver della tecnologia Intel® Smart Sound alla versione 10.30.00.5714 e successive oppure 10.29.00.5714 e successive. Per la maggior parte degli utenti, i driver aggiornati possono essere installati tramite Windows Update controllando la presenza di aggiornamenti Windows sul dispositivo. Questo è il metodo preferito per installare questi e altri driver”. Gli amministratori IT possono utilizzare Windows Update for Business, Intune o Autopatch per distribuire i nuovi driver audio Intel SST. In questo modo possono rimuovere i blocchi di aggiornamento sugli endpoint interessati.

Dopo l'aggiornamento a una versione del driver compatibile con Windows 11, gli utenti saranno in grado di eseguire l'aggiornamento al nuovo sistema operativo. Tuttavia, è importante notare che potrebbero essere necessarie fino a 48 ore prima che venga offerto l'aggiornamento, anche se nessun'altra protezione influisce sul tuo dispositivo. Per maggiore sicurezza, Microsoft ha comunque avvertito gli utenti di non aggiornare manualmente il sistema finché non sono stati eseguititi gli aggiornamenti necessari dei driver.