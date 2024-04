Tiny11 Builder è ora compatibile con tutte le build Windows 11

Il creatore di Tiny11, progetto di terze parti che mira a rimuovere da Windows 11 le parti non necessarie, ha rilasciato il nuovo Tiny11 Builder. Si tratta di uno strumento speciale che consente di creare un'immagine Windows 11 personalizzata su misura per le esigenze e preferenze degli utenti. L'ultima versione rende molto più semplice creare una ISO leggera di Windows 11 senza preoccuparsi di installare un sistema modificato da terze parti sconosciuto. Tiny11 Builder non è più legato a una specifica build di Windows 11. Tale strumento può infatti essere utilizzato con qualsiasi versione, lingua e architettura. Secondo lo sviluppatore, che su X utilizza l'handle @NTDEV_, i miglioramenti in Tiny11 Builder sono stati resi possibili grazie alle migliori capacità di scripting di PowerShell.

Tiny11 builder, now completely overhauled.

After more than a year (for which I am so sorry) of no updates, tiny11 builder is now a much more complete and flexible solution - one script fits all. pic.twitter.com/eDKXPSrWL1 — NTDEV (@NTDEV_) April 21, 2024

Tiny11 Builder: la nuova versione utilizza solo utility di Microsoft

Tiny11 Builder è open source, il che consente a tutti di poterlo analizzare per capire meglio come funziona. Questo strumento utilizza solo utility prodotte da Microsoft, come DISM o oscdimg.exe, che fa parte di Windows ADK. Come riportato dallo sviluppatore sulla pagina Tiny11 Builder di GitHub: “Il mio obiettivo principale è utilizzare solo utility Microsoft come DISM e nessuna utility da fonti esterne. L'unico eseguibile incluso è oscdimg.exe, fornito in Windows ADK e utilizzato per creare immagini ISO avviabili. È incluso anche un file di risposte automatiche, utilizzato per ignorare l'account Microsoft nella Configurazione guidata e per distribuire l'immagine con il flag /compact. È open source, quindi sentiti libero di aggiungere o rimuovere tutto ciò che desideri! Anche il feedback è molto apprezzato”.

Poiché l’ultima versione di Tiny11 Builder sfrutta PowerShell, prima di utilizzare il progetto è necessario impostare la politica di esecuzione su “senza restrizioni”. Per fare ciò, basta eseguire PowerShell come amministratore ed esegui il comando Set-ExecutionPolicy senza restrizioni. Tiny11 Builder è già disponibile dal suo repository GitHub. Prima di procedere, bisogna ricordare che solo le immagini Windows ufficiali di Microsoft sono sicure al 100%. Inoltre, effettuare qualsiasi modifica esterna potrebbe comportare rischi e complicazioni che potrebbero compromettere anche in modo grave il sistema.