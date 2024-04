Microsoft: l'app Copilot installata silenziosamente è innocua

All'inizio di marzo, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento Edge che causava errori di memoria esaurita (OOM) anche su sistemi con RAM di sistema sufficiente. L'azienda è stata costretta a ritirare l'aggiornamento, spiegando che la causa degli errori era una funzionalità di Defender ormai deprecata. In meno di un mese, un altro aggiornamento difettoso ha colpito Edge. Questa volta è stata però scoperta una voce Microsoft Copilot da 8 KB nell'elenco delle app installate di Windows 11. L'aggiornamento è stato poi ritirato quando i media hanno riportato l’accaduto. Questo è stato un altro di quei cambiamenti senza preavviso che Microsoft ha silenziosamente spinto, come il nuovo "driver UCPD" che blocca gli hack del Registro di sistema relativi alle scelte predefinite delle app. L'azienda ha ora confermato che si trattava di un bug e ha aggiunto che l'app è innocua poiché non esegue codice in background e non registra dati dell'utente.

Microsoft: l’app verrà rimossa dai sistemi in cui non è previsto Copilot

Microsoft ha voluto rassicurare gli utenti sul bug. Come spiegato sul proprio sito ufficiale: “È importante notare che il provider di chat Microsoft per Copilot in Windows non esegue codice o processo e non acquisisce, analizza o trasmette dati del dispositivo o dell'ambiente in alcuna capacità. Questo pacchetto è destinato a preparare alcuni dispositivi Windows per l'abilitazione futura di Windows Copilot e non è destinato a tutti i dispositivi. Anche se il componente installato come parte di questo problema può causare la visualizzazione dell'app Microsoft Copilot come parte delle app installate, questo componente non installa completamente o abilita Microsoft Copilot. Il provider di chat per Copilot nel componente Windows verrà rimosso dai dispositivi in cui Microsoft Copilot non deve essere abilitato o installato. Ciò include la maggior parte dei dispositivi Windows Server”.

Se fosse vero, questa sarebbe una buona notizia dopo i recenti eventi relativi Windows 11, come l’introduzione di più pubblicità e promozioni nel menu Start. Ciò ha portato un ex capo di Windows UX a esprimere il proprio disappunto in merito. Questo è avvenuto subito dopo che un altro ex ingegnere ha denunciato le "cattive" prestazioni di Windows 11. Tuttavia, la società sta attualmente testando più annunci Copilot all'interno di Edge.