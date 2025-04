Wi-Fi pubblico in aeroporto o hotel? Perché è meglio usare una VPN

La rete Wi-Fi pubblica di aeroporti e hotel viene vista come una grande comodità da nove viaggiatori su dieci ogni giorno, in realtà però le cose non stanno proprio così. Sì, per carità, è comoda, nessuno dice il contrario, ma al tempo stesso è anche una rete debole, sia che si debba o meno utilizzare una password per accedervi. E per debole intendiamo una rete che mette in pericolo i dati degli utenti che vi accedono senza la benché minima protezione, ignorando del tutto i rischi. Ecco, faresti bene ad usare una VPN invece.

Una VPN aiuta a criptare il traffico Internet, impedendo così ai cybercriminali di visualizzare i dati personali delle persone connesse alla rete. Serve anche per mascherare l'IP, tenendo quindi nascosta la posizione da cui ci si collega, per una privacy a tutto tondo.

Se anche tu, come tante altre persone in questi giorni che precedono il Ponte del 25 aprile e del 1° maggio, stai valutando la sottoscrizione ad un servizio VPN, ti segnaliamo l'offerta di compleanno di Surfshark, uno dei principali punti di riferimento del settore: grazie all'offerta in corso, puoi attivare un piano di due anni a partire da 1,99 euro al mese.

Dati personali e di pagamento in sicurezza

I due principali motivi per cui dovresti usare una VPN per navigare sulla rete Wi-Fi di aeroporti e hotel sono la difesa dei dati personali e la protezione di informazioni sensibili, come i numeri delle carte di credito o le credenziali per accedere ai servizi di home banking. Senza una VPN, infatti, corri il rischio che finiscano nelle mani sbagliate, con tutte le conseguenze del caso.

Oltre a ciò, poi, un servizio di rete privata virtuale permette anche di nascondere il proprio IP, non rilevando dunque la posizione a possibili utenti malintenzionati, e simulare una connessione da un altro Paese, al fine di evitare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti in streaming.

L'offerta di compleanno del fornitore VPN Surfshark, con la quale puoi attivare un piano di due anni, è disponibile fino alle ore 15 del 30 aprile 2025.

