VPN su dispositivi illimitati e 3 mesi gratis: ecco l'ultima offerta di Surfshark

Perché accontentarsi di una VPN sul proprio smartphone e/o computer quando si può avere una navigazione sul web sicura e privata su dispositivi illimitati? Il merito è di Surfshark VPN, uno dei servizi di rete privata virtuali migliori al mondo, ora in offerta a partire da 1,99 euro al mese con tre mesi extra in regalo.

La promozione coinvolge i piani Starter, One e One+, con sconti fino all'87% e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto nell'eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative. Inoltre, volendo, sono disponibili anche piani di 12 mesi o 1 mese, sempre con la garanzia soddisfatti o rimborsati.

I prezzi di tutti i piani di Surfshark scontati

Ricapitolando, ecco una panoramica dei prezzi scontati di tutti i piani di Surfshark VPN:

Starter: 1,99 euro al mese , 53,73 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro (87% di sconto)

, 53,73 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro (87% di sconto) One: 2,49 euro al mese , 67,23 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro (86% di sconto)

, 67,23 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro (86% di sconto) One+: 4,19 euro al mese, 113,13 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 562,95 euro (80% di sconto)

Ciascun piano presenta la medesima VPN, che dunque funziona allo stesso modo sia con il piano Starter che One+. Il servizio di rete privata virtuale di Surfshark permette tra le altre cose di sbloccare tutti i propri contenuti streaming preferiti, vantaggio che può tornare molto utile proprio in queste settimane in cui milioni di italiani si sposteranno all'estero per una breve vacanza di primavera.

L'offerta di Surfshark VPN, che consente di risparmiare fino all'87%, è valida per un periodo di tempo limitato. Per beneficiarne è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile tramite il link che segue, e premere sul riquadro apposito del piano scelto: confermiamo, infine, la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

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