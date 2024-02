WhtsApp consentirà di scegliere la qualità dei file da condividere

La piattaforma di messaggistica WhatsApp (di proprietà di Meta) sta lavorando su un'opzione dedicata alla qualità dei file multimediali condivisi. Questa consentirebbe agli utenti di condividere foto e video nella qualità preferita per impostazione predefinita. Come al solito, a scoprire tale novità è stato il sito WABetaInfo. La nuova funzionalità di sottosviluppo nella beta di WhatsApp per Android 2.24.5.6, disponibile già da subito tramite il programma Beta di Google Play. Uno screenshot della funzionalità condiviso da WABetaInfo suggerisce che WhatsApp aggiungerà l'opzione per scegliere la qualità del caricamento multimediale nella scheda “Archiviazione e dati” dell’applicazione. Come si può notare dall’immagine, l'impostazione di alta qualità può utilizzare fino a 5 volte lo spazio per le foto e 2 volte lo spazio per i video.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.5.6: what's new? WhatsApp is working on a feature to manage media upload quality, and it will be available in a future update!https://t.co/3qbORwUxQ2 pic.twitter.com/oSMWSxfZsw — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 22, 2024

WhatsApp: i video in qualità maggiore verranno inviati come documenti

La nuova funzionalità è frutto del lavoro svolto da WhatsApp negli ultimi mesi. L'anno scorso la piattaforma ha introdotto la possibilità di condividere foto e video in HD nelle chat. Tuttavia, non è ancora chiaro se gli utenti debbano scegliere l’opzione per la condivisione di file alta qualità ogni volta che inviano alcuni contenuti multimediali. Detto questo, l'opzione di qualità del caricamento multimediale di WhatsApp non è ancora disponibile per i tester. Inoltre, Meta non ha ancora rilasciato alcun dettaglio utile relativo alla sua data di rilascio.

Anche se la funzione renderà l’opzione di invio più semplice per gli utenti, questi dovranno comunque utilizzare i media condivisi come documenti quando desiderano inviare video nella loro qualità originale. Questo avviene perché l'opzione multimediale HD di WhatsApp offre una risoluzione equivalente a 720p, mentre gli smartphone di punta di oggi sono in grado di registrare video con una risoluzione fino a 8K. Per ovviare a questo problema, WhatsApp permetterà di inviare contenuti multimediali come documento con una dimensione massima del file di 2 GB.