Microsoft Edge 124 rimuove l’app Copilot rilasciata per errore

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Edge 124 nel canale Stable. La versione 124.0.2478.67 introduce alcune importanti modifiche, correzioni e patch di sicurezza. Per cominciare, l’aggiornamento di Microsoft Edge 124 elimina l'app Copilot da 8 KB rilasciata "erroneamente" su Windows Server e altre versioni. L'installazione di Edge 124.0.2478.67 rimuoverà inoltre "Provider di chat Microsoft per Copilot in Windows" dall'elenco delle app installate. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft, questo aggiornamento “rimuove il ‘provider di chat Microsoft per Copilot in Windows’ dai dispositivi Windows Server. Il componente è stato installato in modo errato su alcuni dispositivi in un precedente aggiornamento di Microsoft Edge”. La modifica sembra riguardare solo Windows Server. Microsoft afferma che un futuro aggiornamento attenuerà il problema sulle edizioni consumer di Windows. Come riporta l’azienda: “si prevede che una prossima versione di Microsoft Edge rimuoverà o modificherà l'installazione di questo componente su dispositivi client specifici”.

Microsoft Edge 124: le novità dell’aggiornamento minore

Oltre a rimuovere l’app Copilot, Microsoft Edge 124.0.2478.67 aggiunge avvisi di sicurezza per il download su HTTP (Microsoft prevede di attivarlo in Edge 127). Come riportato dall’azienda di Redmond: “gli utenti che scaricano contenuto potenzialmente pericoloso su siti HTTP riceveranno un avviso sull'interfaccia utente (ad esempio, "sample.exe non può essere scaricato in modo sicuro"). L'utente può comunque scegliere di procedere selezionando "Conserva" nel menu "..." dell'elemento scaricato. Gli amministratori possono anche utilizzare il criterio InsecureContentAllowedForUrls per specificare i siti HTTP in cui verrà eliminato l'avviso. L'abilitazione dell'avviso in Microsoft Edge 124 è stata accidentale. Abbiamo ripristinato l'avviso in questa versione stabile. Gli amministratori possono utilizzare il flag della funzionalità InsecureDownloadWarnings per testare l'impatto di questa funzionalità imminente”.

Microsoft introduce inoltre notifiche e-mail con richieste di estensione da parte degli utenti per gli amministratori IT. Secondo l’azienda: “il servizio di gestione di Microsoft Edge offre adesso agli amministratori la possibilità di ricevere notifiche via e-mail per le estensioni richieste dagli utenti. Una volta abilitato, ciò li aiuterà a informarli tempestivamente di eventuali nuove richieste in sospeso che potrebbero avere”. Infine, l'ultimo aggiornamento di Microsoft Edge ha risolto tre vulnerabilità di sicurezza in Chromium: CVE-2024-4058 (confusione di tipo in ANGLE), CVE-2024-4059 (lettura fuori limite nell'API di V8) e CVE-2024-4060 (uso dopo liberazione in Dawn). Gli utenti possono eseguire l’aggiornamento a Microsoft Edge 124.0.2478.67 accedendo a edge://settings/help. Se non viene eseguita alcuna azione, il browser si aggiornerà automaticamente al successivo riavvio.