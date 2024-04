Google Chrome migliora la ricerca con il Machine Learning

Google ha annunciato un nuovo aggiornamento per Chrome che apporta alcune modifiche alla barra di ricerca. Come riportato dall’azienda di Mountain View, tale update integra modelli di machine learning nella barra degli indirizzi (ovvero la omnibox), in modo da fornire suggerimenti di pagine web “più precisi e pertinenti”. Grazie all'apprendimento automatico, gli utenti potranno quindi ottenere risultati migliori. Big G afferma che in precedenza il browser si affidava a "formule costruite e trasformate manualmente" per suggerire i risultati di ricerca. Tuttavia, il problema principale era che questi non erano sufficientemente flessibili per apportare miglioramenti o essere adottati in nuovi scenari. I nuovi modelli di ML integrati nella barra di ricerca di Chrome avranno un ruolo fondamentale. Come ricorda Google, nel corso del tempo sarà infatti possibile "raccogliere segnali più recenti, riqualificare, valutare e implementare nuovi modelli”.

Google Chrome: come funzionerà il nuovo sistema della barra di ricerca

Quando viene suggerita una pagina, il modello di Machine Learning nella omnibox di Google Chrome terrà conto delle azioni precedenti degli utenti su un URL. Ciò significa che, se una pagina web viene chiusa in pochi secondi o minuti, il modello di apprendimento automatico valuterà quella determinata pagina con un punteggio inferiore in base alla consapevolezza che non si tratta del sito che l’utente stava cercando.

Guardando al futuro, Google ritiene che questo nuovo modello di apprendimento automatico su Google Chrome aprirà "molte nuove possibilità per migliorare l'esperienza dell'utente incorporando potenzialmente nuovi segnali, come la differenziazione tra le ore del giorno per migliorare la pertinenza". Inoltre, l’azienda di Mountain View ha dichiarato che il sistema di punteggio per pertinenza dovrebbe cambiare nel tempo. Grazie a questo nuovo sistema di punteggio, la barra di ricerca può “raccogliere segnali più recenti, riqualificare, valutare e implementare periodicamente nuovi modelli nel tempo”. Ciò permetterà di mostrare sempre i risultati più pertinenti e migliorare l’esperienza di navigazione con Google Chrome.