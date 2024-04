Microsoft 365 Roadmap: Copilot potrà presto creare quiz in Forms

Dopo una settimana con poche sorprese, la Microsoft 365 Roadmap è tornata ad annunciare alcune interessanti novità che verranno introdotte a breve. La prima riguarda Microsoft Forms, che permette di creare sondaggi e quiz da inviare ad altri in modo rapido. Come indicato sul sito ufficiale della Roadmap, a giugno Copilot, l’assistente dotato di intelligenza artificiale, verrà integrato nell’app. Secondo Microsoft: “La generazione di quiz dai materiali forniti è una delle funzionalità più comunemente richieste nel settore dell'istruzione ed è ora disponibile in Forms. Per risparmiare tempo, gli utenti possono creare quiz da documenti, libri di testo o appunti, utilizzando Copilot. L’assistente smart può creare bozze di quiz in base ai materiali forniti e alle richieste degli utenti”.

Microsoft 365 Roadmap: le novità per Loop e Teams

Sempre per quanto riguarda Copilot, a maggio verrà aggiunta un'altra funzionalità dell’assistente al servizio di collaborazione online Microsoft Loop. Come riportato sul sito ufficiale della Microsoft 365 Roadmap: “Collabora con Copilot per passare da una pagina vuota a un documento strutturato pronto per la collaborazione il più rapidamente possibile. Inizia da zero oppure seleziona una pagina o un modello esistente come punto di partenza e Copilot potrà modificarlo per l'attività da svolgere”. Gli utenti avranno anche la possibilità di utilizzare i plugin sul sito Copilot. Questa funzionalità era stata rilasciata in forma di anteprima a marzo. Tuttavia, sempre secondo quanto riportato dalla Microsoft 365 Roadmap, la disponibilità a livello generale è attesa per il prossimo dicembre.

A giugno, gli utenti che utilizzano Microsoft Teams per Windows o macOS, otterranno una funzionalità aggiuntiva quando abiliteranno la condivisione dello schermo. Quando verrà avviata questa funzione, l’app imposterà automaticamente la modalità Non disturbare. Sempre a giugno, gli utenti di Teams su PC, Mac e sul web riceveranno alcune nuove modifiche al feedback. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “Stiamo aggiornando il menu Impostazioni per ‘Guida e feedback’ e l'esperienza in-app ‘Dai feedback/Suggerisci una funzionalità’ per i client Teams desktop e Web. I client desktop e web di Teams non utilizzeranno più i criteri di feedback di Microsoft Teams per l'esperienza in-app ‘Dai feedback/Suggerisci una funzionalità’, ma utilizzeranno invece il servizio Cloud Policy per Microsoft 365”. Le altre novità relative alle funzionalità introdotte a breve sulle app Windows verranno rivelate con gli aggiornamenti della Microsoft 365 Roadmap della prossima settimana.