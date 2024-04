Google Play consente di scaricare due app contemporaneamente

Fino ad oggi, lo store delle app di Google permetteva il download di una sola app per volta. Gli utenti dovevano quindi attendere il completamento dell’installazione di un’app, prima di procedere con la successiva. Questo problema risultava spesso frustrante, soprattutto quando si aveva intenzione di scaricare più app insieme. Fortunatamente, Google ha finalmente deciso di risolvere questo problema con un nuovo aggiornamento che permette di scaricare due app contemporaneamente. Si tratta di un piccolo cambiamento, ma ciò rende il processo di download e installazione delle app un po' più veloce. Tale modifica potrebbe infatti tornare utile quando si configura un nuovo telefono, perché è possibile scaricare tutte le app rapidamente. Tale novità è già attiva su diversi smartphone Android, ma è comunque necessario aver installato l’ultima versione del Google Play, ovvero la v. 40.6.31.

Google Play: come funziona il download simultaneo delle app

Testare la nuova funzionalità di Google Play è veramente semplice. Basta infatti accedere all’app store scegliere un’app e toccare Installa, in seguito, torna indietro, scegli l’altra app da installare e, anche in questo caso, tocca Installa. Fatto ciò, vedrai le due app scaricarsi e installarsi in contemporanea. La possibilità di installare più app sul Google Play Store, ad oggi, funziona solo per due app alla volta. Il download della terza app insieme ad altre due app risulterà in sospeso e inizierà solo quando il download e l'installazione delle altre due app sono completati.

Bisogna comunque ricordare, che tale funzionalità è ancora una prerogativa delle nuove installazioni. Al momento il Google Play non permette infatti di aggiornare più app contemporaneamente, ma soltanto una per volta. Tale possibilità sarebbe potuta essere estremamente utile, poiché è più probabile che si desideri aggiornare più app allo stesso tempo, rispetto al download. La versione attuale è infatti utile solo quando si acquista un nuovo device. Non è chiaro se Google introdurrà il download simultaneo anche per gli aggiornamenti. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.