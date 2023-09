WhatsApp lancia Flows e migliori servizi per gli acquisti online

Nel corso dell’evento globale “Conversation”, attualmente in corso a Mumbai (India), WhatsApp ha annunciato l’arrivo di alcune interessanti novità per l’app. La prima di queste è Flows. Si tratta di una funzionalità dedicata agli utenti WhatsApp Business, che consente di offrire un’esperienza d’acquisto ottimizzata e rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. Ad esempio, se l’azienda riceve un messaggio da un cliente che desidera prenotare un viaggio in treno, questa può inviagli il modulo di prenotazione (da compilare direttamente via chat) che può anche includere la scelta dei posti. Naturalmente la stessa cosa vale per la prenotazione di un tavolo al ristorante, di una mostra, ecc.

Flows è una funzionalità principalmente dedicata alle aziende e agli utenti WhatsApp Business. Per semplificare gli acquisti online tramite WhatsApp, Meta ha introdotto in India il supporto al sistema UPI (Unified Payments Interface). Gli utenti indiani possono acquistare un prodotto via WhatsApp e pagare con carta di credito/debito oppure utilizzando l’app UPI che preferiscono. Come riferito su un post pubblicato sul blog ufficiale WhatsApp, l’azienda ha recentemente stretto accordi con Razorpay e PayU per permettere agli utenti pagamenti più rapidi. L’ultimo annuncio di Meta riguarda infine la possibilità per le aziende di ricevere la spunta blu su WhatsApp (Meta Verified). Per fare ciò, le aziende devono dimostrare a Meta la propria autenticità. Gli account con il badge di verifica Meta potranno beneficiare di assistenza migliorata multidispositivo, protezione dal furto di identità e altre funzionalità premium aggiuntive. Tra queste vi è ad esempio la possibilità di creare pagine WhatsApp personalizzate.

Il rilascio di Flows è previsto nelle prossime settimane e sarà disponibile per tutte le aziende che utilizzano la versione Business dell'app. Il badge blu Meta Verified è invece ancora in fase di test e verrà inizialmente rilasciato soltanto alle piccole aziende, prima di procedere al roll-out a livello globale.