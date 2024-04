Iliad: 180 Giga a meno di 10€ al mese

Tutti gli smartphone ormai necessitano di una connessione costante, e questo significa consumare dati: Iliad ha pensato a questo e, proprio per sopperire a tale problema, ha tra le sue tariffe la GIGA 180, che come dice il nome offre 180 GB 5G, minuti e SMS illimitati, e il costo è di soli 9,99€.

GIGA 180, la tariffa di Iliad a 9,99€

GIGA 180 ti offre 180GB di internet in 4G/4G+ e 5G, a seconda della compatibilità del tuo dispositivo e della copertura dell'area. Con Iliad, il 5G non è più un lusso ma una componente fondamentale del tuo pacchetto, pronto a trasformare la tua esperienza online con velocità straordinarie. E se dovessi superare la soglia dei 180 GB, potrai continuare a navigare a 0,90€ ogni 100MB, previo tuo consenso.

L'offerta include minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, permettendoti di rimanere sempre connesso con i tuoi cari senza preoccupazioni. Inoltre, grazie agli 11GB di dati dedicati, puoi goderti la stessa libertà di comunicazione anche in roaming in Europa. GIGA 180 ti permette inoltre di spingerti oltre, offrendoti minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. Una caratteristica che rende questo piano perfetto per chi ha familiari all'estero o viaggia frequentemente.

Tra i servizi aggiuntivi che troviamo c'è la compatibilità con l'hotspot, così da poter usare la connessione anche con altri device, il controllo del credito residuo da app, una segreteria telefonica e nessuno scatto alla risposta. Potrai anche passare dal tuo vecchio operatore a Iliad grazie alla portabilità del numero: il servizio di questo operatore vanta, tra le altre cose, un servizio trasparente, senza vincoli o costi nascosti, oltre che un prezzo bloccato che ti dà la sicurezza che pagherai per sempre 9,99€ al mese per avere tutto questo, e molto altro ancora.

