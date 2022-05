WhatsApp Business Cloud API

I responsabili del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp hanno recentemente confermato l'introduzione di un nuovo piano a pagamento opzionale che estende le funzionalità di base della versione Business.

Tra le novità comunicate nell'annuncio di questa formula Premium vi è anche la disponibilità di una nuova Cloud API che consente di inviare e ricevere messaggi utilizzando una release ospitata sul Cloud della WhatsApp Business Platform.

Caratteristiche della Cloud API

Grazie ad essa è possibile implementare le API di WhatsApp Business senza dover sostenere il costo di un hosting con in più il supporto di un sistema in grado di veicolare fino a 80 messaggi al secondo tra invii e ricezioni, inclusi testi e contenuti multimediali.

La Cloud API è stata pensata per aziende che hanno la necessità di connettere grandi quantità di clienti, anche nell'ordine delle migliaia, con agenti e bot, permettendo di abilitare comunicazioni manuali e programmate.

L'interfaccia funziona attraverso chiamate alla Graph API di Meta per l'invio di messaggi e a Webhooks per la ricezione di eventi come per esempio messaggi in entrata e aggiornamenti di stato.

La Graph API dell'azienda di Mark Zuckerberg rispetta lo standard del protocollo RPC (Remote Procedure Call) in cui tutte le operazioni e i relativi argomenti vengono espresse utilizzano una combinazione di parametri URL, intestazioni e request body.

Cifratura, integrazione e costi

La cifratura delle comunicazioni è comunque garantita dal protocollo Signal che opera la criptazione dei messaggi prima che vengano inviati.

È consentita l'integrazione dell'API con i back-end di applicazioni di terze parti come per esempio i CRM e sono disponibili delle metriche che permettono di stabilire il numero delle comunicazioni scambiate.

Il funzionamento dell'interfaccia si basa interamente sull'infrastruttura di meta che consente di scalare automaticamente le risorse permettendo di modulare la gestione del carico di lavoro, è comunque disponibile un sistema di notifica che segnala l'eventuale superamento dei limiti di traffico in termini di chiamate.

Come anticipato i costi dell'hosting sono totalmente a carico di Meta che gestisce anche i certificati delle CA, l'utilizzatore deve pagare unicamente per i messaggi inviati o per le conversazioni sostenute.