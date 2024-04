Iliad Giga 120: naviga libero e chiama tutti a solo 7,99€/mese

Oggi serve essere sempre connessi. Per questo l’offerta di Iliad è davvero interessante. Puoi infatti accedere a internet con 120 giga, un quantitativo sufficiente per tantissime attività, incluso lo streaming di contenuti video, puoi chiamare e inviare sms in modo illimitato. Tutto questo a soli 7,99 euro al mese.

L’offerta è la Iliad Giga 120 ed è disponibile per tutti, sia per chi effettua una portabilità sia per chi attiva un nuovo numero.

L’offerta di Iliad ha un ottimo rapporto qualità prezzo

Con questa offerta avrai tutto il necessario per rimanere sempre connesso a meno di 8 euro al mese. Un prezzo davvero accessibile. Con il supporto alla rete 4G+, l'azienda garantisce una qualità di connessione superiore che ti permette di navigare con velocità e stabilità, indipendentemente da dove ti trovi. E l'offerta si arricchisce ulteriormente con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e addirittura chiamate illimitate verso numeri internazionali selezionati.

Ma Iliad non solo offre condizioni vantaggiose, rende anche l'accesso a queste offerte estremamente semplice. Puoi sottoscrivere il piano sia online che di persona attraverso le SIMBOX disponibili negli Iliad Store, nei Corner o nei negozi affiliati Iliad Space. Per i nuovi clienti, l'attivazione della SIM, ha un costo di soli 9,99 euro, a cui si aggiunge il primo canone mensile anticipato. Puoi attivare l’offerta direttamente cliccando sul pulsante qui sotto.

Con queste caratteristiche, se cerchi un piano che ti faccia restare sempre connesso senza spendere molto, questa offerta fa per te. 120 GB a meno di 8 euro al mese è un'opportunità imperdibile se desideri navigare liberamente, beneficiando di una connettività senza sorprese. Non perdere l'occasione di entrare a far parte del mondo Iliad e di vivere un'esperienza online senza precedenti. Visita ora il sito e attiva l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.