Promo 150GB di Kena: solo 5,99€/mese, ma il primo è GRATIS

Sei pronto a navigare su internet con il tuo smartphone senza limiti? Kena ha lanciato la promo 150GB, davvero imperdibile. In pratica, avrai a disposizione 150 gigabyte di dati, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. E c’è di più: il primo mese è completamente gratuito!

Naviga Senza Limiti con Kena con la promo 150GB

Questa nuova offerta da parte di Kena Mobile è soltanto per chi vuole passare al gestore mantenendo il proprio numero di telefono. Deve, però, provenire dai seguenti provider:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima e Ovunque.

Come detto in precedenza, oltre ai 150 gigabyte di dati per navigare online in mobilità, Kena mette a disposizione minuti illimitati per chiamare amici e familiari senza limiti di tempo, e 200 SMS, da inviare a chi vuoi e quando vuoi.

Con l’offerta è previsto un costo iniziale che include quello di attivazione, per la SIM e la consegna, oltre che il pagamento anticipato dei primi due canoni mensili. Fortunatamente, attualmente il costo di attivazione è gratis se fornisci i consensi commerciali.

Inoltre, con la Ricarica Automatica attiva, riceverai 50 giga aggiuntivi oltre ai 100 gia inclusi. Quindi, in totale, avrai 150 giga di dati per navigare con il tuo smartphone.

Questa offerta è a tempo limitato, quindi ti conviene attivarla prima possibile. Navigherai in download fino a 60 Mbps.

Scegli Kena e goditi la libertà di navigare senza limiti con la promo 150GB. Il primo mese è gratis, quindi cosa aspetti? Passa subito e vivi un’esperienza di connessione senza paragoni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.