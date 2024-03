WhatsApp introdurrà i Preferiti per le chiamate

WhatsApp sta lavorando a una funzione Preferiti per la scheda Chiamate. Ciò permetterà agli utenti di effettuare rapidamente chiamate ai propri contatti e gruppi importanti. WABetaInfo ha scoperto nella beta di WhatsApp per Android 2.24.6.4 che l'app di messaggistica istantanea sta perfezionando la funzionalità aggiungendo la possibilità di scegliere e gestire i preferiti. Il sito web ha condiviso un'anteprima della funzionalità in fase di sottosviluppo, aggiungendo che non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester. Secondo il presunto screenshot, i contatti e i gruppi contrassegnati come Preferiti verranno visualizzati in una nuova sezione, per un accesso più rapido.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.6.4: what's new? WhatsApp is working on a feature to choose and manage favorites, and it will be available in a future update!https://t.co/g25UaFJF2x pic.twitter.com/5pjI3uYcCK — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2024

WhatsApp: Preferiti e altre novità in arrivo per app e canali

La funzionalità è in sviluppo ormai da un po' ed è stata avvistata anche nella beta di WhatsApp per iOS. WABetaInfo ha aggiunto che WhatsApp implementerà una funzionalità di trascinamento della selezione. Questa permetterà agli utenti di riordinare facilmente l'elenco dei Preferiti secondo le proprie preferenze. WhatsApp mostra già un elenco dei contatti frequenti nella scheda Chiamate, in cui si possono trovare i contatti con cui si interagisce regolarmente. È possibile accedere a questo elenco toccando il pulsante Nuova chiamata nell'angolo in alto a destra dello schermo. Ad oggi non è chiaro quanti contatti WhatsApp supporterà per i Preferiti, ma ciò verrà probabilmente comunicato in seguito. La società non ha ancora confermato tale funzionalità. Considerando che nemmeno i beta tester sono ancora in grado di accedervi, è probabile che passerà ancora qualche mese prima che questa arrivi sul canale stabile.

La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta sta anche lavorando su una serie di altre funzionalità. Tra queste vi è il supporto delle passkey per iPhone, l'impostazione della qualità di caricamento multimediale predefinita e la modifica del colore del marchio principale dell'app. Infine, per quanto riguarda i canali, WhatsApp ha aggiunto il supporto per aggiornamenti vocali, sondaggi e fino a 16 amministratori.