WhatsApp annuncia nuove funzionalità per i canali

Dopo il lancio nel giugno 2023, WhatsApp apporta alcune modifiche ai suoi canali. Ora, gli amministratori del canale possono interagire con i propri follower in un paio di nuovi modi. I canali WhatsApp sono stati introdotti per fornire agli utenti una comunicazione unidirezionale. La piattaforma, infatti, consente agli utenti di seguire i canali in linea con i loro interessi e hobby. In un aggiornamento condiviso nelle scorse ore, WhatsApp ha annunciato ufficialmente che Channels riceverà una funzione di sondaggio e aggiornamenti vocali. In un post su Facebook, WhatsApp ha condiviso che il rapper portoricano Bad Bunny è stato il primo utente a inviare un aggiornamento vocale ai follower del suo canale. Tale novità funziona come una normale nota vocale ma offre agli amministratori un nuovo modo di contattare i propri follower.

WhatsApp: sondaggi, nuovi amministratori e condivisione dei canali

Un'altra funzionalità che WhatsApp sta ora rendendo disponibile a tutti sono i sondaggi. Il sito WABetaInfo ha rivelato questa funzionalità la scorsa settimana quando alcuni beta tester sono stati in grado di accedervi. Bisogna notare che i sondaggi sui canali possono essere limitati ad una sola scelta e anche l'interfaccia è simile a quella delle chat di gruppo e individuali per la condivisione dei sondaggi. Secondo WABetaInfo, gli utenti che rispondono ai sondaggi rimangono anonimi. Ciò vale sia per gli altri follower del canale sia per l’amministratore del canale. Questi sondaggi erano già disponibili per le chat di gruppo, ma ora arriveranno anche sui canali.

Inoltre, sui canali WhatsApp è ora possibile aggiungere più amministratori. Inizialmente era previsto un solo amministratore, ma ora il numero è salito fino a 16. Gli amministratori possono essere aggiunti tramite l'opzione “Invita amministratori”, accessibile tramite la pagina di descrizione del canale. Infine, la piattaforma consente agli utenti di condividere gli aggiornamenti del canale sul proprio stato su WhatsApp. Ciò sarà utile per informare gli utenti sugli ultimi aggiornamenti pubblicati dall'amministratore. Pertanto, quando un utente preme l'immagine o un messaggio condiviso nel canale, può inoltrarlo ad altri utenti o condividerlo nel proprio stato personale sotto forma di storia.