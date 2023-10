WhatsApp: accesso con passkey per gli utenti Android

WhatsApp è divenuta un’app ancora più sicura per gli utenti Android. Con un post pubblicato sul proprio account X, Meta ha infatti annunciato l’arrivo del supporto delle passkey su WhatsApp per Android. Questo metodo di sicurezza permette infatti di dire addio ai vecchi metodi di autenticazione, come ad esempio le password e l’autenticazione a due fattori tramite messaggio SMS. Gli utenti potranno infatti accedere al proprio account utilizzando lo sblocco con le impronte digitali, il riconoscimento del volto e il codice PIN del proprio dispositivo. Brutte notizie invece per quanto riguarda i possessori di iPhone. Meta non ha infatti rilasciato alcuna notizia in merito alla compatibilità delle passkey su WhatsApp per iOS.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy — WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023

Passkey su WhatsApp: senza password l’app è ancora più sicura

Le passkey sono state introdotte nella versione beta di WhatsApp lo scorso agosto. Oggi questa funzionalità è disponibile per gli utenti Android e verrà implementata a livello globale entro le prossime settimane con l’ultima versione dell’app. Di base, le passkey verranno usate quando si effettua il primo accesso su WhatsApp o si reinstalla l’app. Per attivare questo metodo di autenticazione, basta accedere alla scheda Account di Impostazioni. Al momento è presente soltanto “Verifica in due passaggi”, ma presto sarà visualizzabile anche la voce “Passkey”. Abilitando l’autenticazione senza password, verrà creata una chiave crittografata, che verrà salvata su Google Password Manager e sarà già pronta per essere utilizzata dall’utente.

L’arrivo delle passkey su WhatsApp per Android segna un altro piccolo passo verso l’addio alle password. La piattaforma segue quindi l’esempio di Google, che soltanto una settimana fa aveva invitato gli utenti a utilizzare le passkey come metodo principale di accesso al proprio account. Oltre a WhatsApp, altre app (ad esempio eBay e Uber) hanno adottato le passkey. Con il passare del tempo, questo metodo di autenticazione verrà probabilmente integrato in tutti i sistemi e app, rendendo di fatto le password obsolete.