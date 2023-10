Password addio: Google abiliterà le passkey di default

Le password su Google diventeranno presto uno sbiadito ricordo. L’azienda di Mountain View ha infatti deciso di rendere le passkey il nuovo metodo di sicurezza di default per accedere ai servizi di Big G. L’annuncio è arrivato con un blog sul proprio blog ufficiale, in occasione del Cybersecurity Awareness Month (ovvero ottobre). Come ricordato da Google: “All'inizio di quest'anno abbiamo implementato il supporto per le passkey, un modo più semplice e sicuro per accedere ai tuoi account online. Abbiamo ricevuto feedback davvero positivi dai nostri utenti, quindi oggi rendiamo le passkey ancora più accessibili offrendole come opzione predefinita negli account Google personali. Ciò significa che la prossima volta che accedi al tuo account, inizierai a visualizzare le richieste per creare e utilizzare le passkey, semplificando i tuoi accessi futuri. Significa anche che vedrai l'opzione "Salta la password quando possibile" attivata nelle impostazioni del tuo account Google”.

Google: passkey di default, ma l’opzione password rimane attiva

Le passkey sono molto più sicure delle password. Per accedere ad un servizio tramite passkey è infatti necessario un secondo dispositivo (ad esempio lo smartphone). Una volta che si effettua la richiesta d’accesso su PC, bisognerà confermare la propria identità utilizzando il codice PIN, l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Ciò permette di quindi un accesso protetto (grazie alla crittografia) e minimizza il rischio di furti di password. Sempre più piattaforme hanno deciso di utilizzare questo metodo di sicurezza per la sua grande efficacia. Oltre a Google, le passkey sono già utilizzate anche da altri servizi, come ad esempio WhatsApp, YouTube, Uber o eBay, ma anche sistemi operativi, come Windows 11.

Big G ha comunque dichiarato che continuerà a mantenere attiva l’opzione di accesso tramite password e gli utenti potranno evitare del tutto le passkey disabilitando l’opzione “salta password quando possibile” nel proprio account. Tuttavia, l’azienda di Mountain View ha intenzione di incoraggiare gli utenti ad utilizzare le passkey, con l’obiettivo di far divenire le password obsolete.