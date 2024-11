WebVM: ambiente virtuale serverless Linux nel browser

WebVM è un ambiente virtuale serverless che opera interamente lato client utilizzando HTML5 e WebAssembly. Progettato per essere compatibile con l'ABI di Linux, esegue una distribuzione Debian non modificata, completa di numerosi toolchain di sviluppo nativi.

Cosa è WebVM e come funziona

Alla base di WebVM troviamo CheerpX, un motore di virtualizzazione che consente l'esecuzione sicura e isolata di binari x86 direttamente nel browser. CheerpX integra un compilatore just-in-time che traduce le istruzioni x86 in WebAssembly, un file system virtuale basato su blocchi e un emulatore di syscall Linux.

Per abilitare il networking, WebVM si integra con Tailscale, una rete VPN che utilizza WebSockets come layer di trasporto. Questo approccio supera le limitazioni dei browser che non forniscono API per l'uso diretto di TCP o UDP. Gli utenti possono connettersi a Tailscale attraverso un pannello per il networking, effettuare il login e stabilire una connessione sicura.

WebVM offre anche diverse possibilità di personalizzazione. Gli utilizzatori possono effettuare un fork del repository, abilitare GitHub Pages e avviare il workflow di deploy. Questo processo consente di personalizzare i Dockerfile o di crearne di nuovi da zero, adattando l'ambiente virtuale alle proprie esigenze.

Per chi desidera eseguire WebVM in un ambiente locale è possibile clonare il repository, scaricare l'immagine Ext2 debian_mini e configurare il file config_github_terminal.js con i valori richiesti. Dopo aver effettuato il building di WebVM utilizzando npm e avviato il web server NGINX, l'ambiente virtuale sarà accessibile all'indirizzo http://127.0.0.1:8081 .

Licenza open source e limitazioni di CheerpX

WebVM viene rilasciato sotto licenza open source Apache 2.0, permettendo di utilizzare, modificare e ridistribuire liberamente il contenuto del suo repository. L'uso pubblico di CheerpX è però gratuito solo per sperimentazioni tecnologiche, fasi di test e utilizzo individuale. Qualsiasi altro uso da parte di organizzazioni richiede una licenza specifica.