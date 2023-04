Tailscale: VPN per gli sviluppatori

Tailscale è un servizio VPN (Virtual Private Network) che consente di rendere applicazioni e device accessibili da qualsiasi luogo del mondo in cui sia disponibile una connessione. Si tratta inoltre di una soluzione che garantisce un livello di sicurezza elevato in quanto i collegamenti vengono cifrati utilizzando il protocollo WireGuard. In questo modo gli unici dispositivi in grado di comunicare tra loro sono quelli che appartengono al network privato.

I vantaggi di Tailscale

Contrariamente a quanto avviene con le VPN più tradizionali, in Tailscale il tunnelling dei traffico di rete non viene veicolato tramite un server gateway centralizzato. Esso genera invece un network mesh peer-to-peer che prende il nome di tailnet. Tale impostazione si traduce in bassi livelli di latenza e in un throughput elevato perché il traffico è in grado di fluire direttamente tra i terminali coinvolti.

La funzionalità MagicDNS è poi in grado di registrare automaticamente i DNS associati ai device di un network. L'utilizzatore non ha così la necessità di gestire indirizzi IP, può quindi accedere senza problemi a database e Web server attraverso i nomi di host archiviati e attivare facilmente connessioni SSH ed FTP.

Grazie a queste feature Tailscale si rivela uno strumento particolarmente interessante per gli sviluppatori. Questi ultimi possono sfruttare la VPN per sperimentare servizi internamente ai propri team evitando gli ostacoli che potrebbero presentarsi a causa di regole firewall o configurazioni di rete particolari.

Tailscale Funnel

Di recente i responsabili del progetto hanno lanciato Tailscale Funnel in fase di betatest, strumento che permette di condividere un Web server interno ad una tailnet con l'Internet pubblico. Il funnel consente quindi di mettere a disposizione un server locale per lo sviluppo rendendone disponibile l'accesso.

Tutte le connessioni attivate richiedono cifratura TLS, per questo motivo Tailscale fornisce automaticamente dei certificati validi per la sicurezza dei dati. Viene messo a disposizione anche un nome DNS e quando un utente richiede un servizio dall'Internet pubblico la VPN ne effettua il forward di default.

Attivare un funnel è particolarmente semplice:

$ tailscale serve https / http://localhost:3000 $ tailscale funnel 443 on

Una volta lanciata questa istruzione il server locale risulta accessibile dall'esterno. Per verificare l'attivazione del tunnel è sufficiente digitare il comando:

$ tailscale funnel status

Tailscale prevede anche un formula gratuita ad uso personale che supporta un singolo utente e fino a 20 device.