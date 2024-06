watchOS 11: Apple Watch compatibili e quelli senza supporto

Durante la WWDC 2024, Apple ha presentato watchOS 11, la nuova versione del sistema operativo per i suoi smartwatch, introducendo molte nuove funzionalità interessanti. Tuttavia, una notizia ha deluso alcuni utenti: tre modelli di Apple Watch non riceveranno l'aggiornamento. I modelli interessati sono l'Apple Watch Series 4 (2018), l'Apple Watch Series 5 (2019) e l'Apple Watch SE di prima generazione (2020). Questi dispositivi rimarranno con l'attuale watchOS 10 e non avranno accesso alle nuove funzionalità di watchOS 11.

La decisione di Apple è principalmente legata alle prestazioni limitate dei processori presenti in questi modelli. I chip più recenti, come l'S6 e l'S7, sono necessari per gestire le nuove funzioni di watchOS 11. Tra queste nuove funzioni troviamo l'app Vitals, che mostra metriche di salute avanzate, la funzione Translate per la traduzione in tempo reale e miglioramenti nelle app Allenamento e Mappe.

watchOS 11 introduce numerose nuove funzionalità che arricchiscono l'esperienza d'uso degli smartwatch Apple. Una delle novità più attese è la possibilità di mettere in pausa gli Anelli Attività, permettendo agli utenti di saltare un giorno di allenamento senza azzerare la serie. Inoltre, la nuova funzione Training Load fornisce dati dettagliati sull'intensità e sul carico degli allenamenti, offrendo un monitoraggio più preciso delle prestazioni fisiche.

I modelli supportati da watchOS 11

L'app Home è stata migliorata per consentire un controllo più semplice e intuitivo dei dispositivi smart home direttamente dal polso. Anche l'organizzazione dei cinturini è stata resa più intuitiva con il Portagioie migliorato, che permette di gestire i cinturini in modo più pratico. Infine, watchOS 11 offre nuove watchfaces, consentendo agli utenti di personalizzare ulteriormente il quadrante del loro orologio con nuovi design.

Tutti i modelli di Apple Watch con chip S6 o successivo riceveranno watchOS 11. La lista include l'Apple Watch Series 6, l'Apple Watch SE di seconda generazione, l'Apple Watch Series 7, l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch Ultra e l'Apple Watch Ultra 2.

Per gli utenti che possiedono uno degli orologi che non riceveranno watchOS 11, non c'è motivo di preoccuparsi. Questi dispositivi continueranno a funzionare perfettamente con watchOS 10 e Apple garantirà comunque aggiornamenti di sicurezza per proteggerli dalle vulnerabilità. Tuttavia, per chi desidera avere accesso alle ultime novità e funzionalità, l'acquisto di un nuovo Apple Watch con chip S6 o successivo potrebbe essere una buona opzione.