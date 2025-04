iOS 18.4: un bug riporta in vita le app eliminate dagli utenti

Dopo l'installazione dell'aggiornamento iOS 18.4, alcuni utenti di iPhone hanno notato un comportamento inaspettato e curioso: applicazioni precedentemente cancellate, anche da mesi, sono ricomparse sui loro dispositivi. Questo malfunzionamento, che ha attirato l'attenzione di molti attraverso segnalazioni su piattaforme come Reddit e la Community Apple, sembra essere un bug associato alla nuova versione del sistema operativo.

Le segnalazioni riguardano situazioni diverse. Alcuni utenti si sono ritrovati applicazioni che avevano precedentemente rimosso, mentre altri hanno scoperto sul loro smartphone app mai installate in passato.

Un esempio che ha suscitato molta sorpresa è quello di un utente che ha trovato un gioco cinese scaricato automaticamente dopo l’aggiornamento, un inconveniente che sembra ripetersi per molti. Le segnalazioni suggeriscono che questo problema si verifichi principalmente sui modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max, mentre il più recente iPhone 16 sembrerebbe non essere influenzato dal bug.

Un bug che crea diversi disagi

Questo errore sta creando non pochi disagi, poiché gli utenti si sono ritrovati con applicazioni non desiderate che, in alcuni casi, occupano spazio prezioso o semplicemente risultano fastidiose. L’unica soluzione temporanea suggerita al momento è quella di eliminare manualmente le app che sono ricomparse dopo l'aggiornamento, in attesa di una possibile risoluzione ufficiale.

Apple potrebbe infatti rilasciare una patch correttiva, probabilmente con il prossimo aggiornamento 18.4.1, per risolvere questo problema e evitare che gli utenti si ritrovino con quelle che sono state soprannominate "app zombie", ovvero applicazioni ormai dimenticate che ritornano improvvisamente attive.

Nonostante questo inconveniente, l'aggiornamento iOS 18.4 porta con sé numerose novità. Tra le funzionalità più interessanti ci sono l'introduzione di nuove emoji, miglioramenti a CarPlay e Apple News, oltre all'attesissima Apple Intelligence, un'innovativa funzionalità che consente di generare testi e immagini direttamente dal proprio iPhone grazie all'intelligenza artificiale sviluppata da Apple. Nonostante il fastidio causato dalle app "resuscitate", le nuove funzionalità offerte dall’aggiornamento potrebbero, almeno temporaneamente, distogliere l'attenzione da questo bug e fare apprezzare le altre novità presenti in iOS 18.4.