watchOS 11: allenamenti personalizzati, monitoraggio salute e tante novità

Apple ha presentato watchOS 11 durante la WWDC 2024, introducendo una serie di novità per i suoi smartwatch che puntano a migliorare l'esperienza di allenamento, monitoraggio della salute e sicurezza degli utenti. Tra le innovazioni più rilevanti c'è una nuova modalità di allenamento personalizzato che sfrutta dati e metriche individuali per ottimizzare intensità e durata degli esercizi, basandosi sulle risposte fisiologiche dell'utente.

Questa modalità di allenamento su misura utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i dati dell'utente, come la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca e il ritmo. In questo modo, viene creato un programma di allenamento personalizzato che suggerisce quando aumentare l'intensità o quando rallentare per evitare il sovrallenamento.

watchOS 11 introduce anche l'app Vitals, che fornisce una panoramica completa dei principali parametri di salute, come la frequenza cardiaca, la respirazione, la saturazione di ossigeno nel sangue e la temperatura corporea. Questa app include anche il monitoraggio del ciclo mestruale, fornendo informazioni sulle diverse fasi del ciclo, la fertilità e la previsione delle mestruazioni.

Tutte le novità di watchOS 11 per gli smartwatch Apple

Per le donne in gravidanza, l'app offre un monitoraggio specifico che include l'età gestazionale e il movimento del bambino, fornendo un supporto prezioso durante tutta la gravidanza.

Per gli amanti delle attività all'aperto come la corsa o le escursioni, watchOS 11 introduce nuove funzioni di sicurezza. Tra queste, la possibilità di notificare un contatto di emergenza in caso di caduta durante un allenamento o di inviare automaticamente una richiesta di aiuto se viene rilevata una prolungata mancanza di movimento. Queste funzionalità offrono un ulteriore livello di protezione per chi pratica attività fisica in solitaria o in ambienti isolati.

Oltre a queste novità principali, watchOS 11 include diverse altre funzionalità. La funzione Attività Live permette di visualizzare in tempo reale metriche come la distanza percorsa, il tempo trascorso e le calorie bruciate durante gli allenamenti. Sono stati introdotti nuovi quadranti per personalizzare l'aspetto dell'Apple Watch, e molte app native sono state aggiornate con nuove funzionalità e miglioramenti.