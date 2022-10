VPS Hosting ServerPlan: server virtuali privati Linux e Windows

Esiste una via di mezzo tra la convenienza di un hosting condiviso e le performance di un server dedicato? Sì, e si chiama VPS hosting. In questo approfondimento partiremo dall'offerta ServerPlan per capire perché e per chi la soluzione VPS rappresenta quella ideale.

Cos'è un VPS?

Quando un piano hosting condiviso non è più sufficiente per garantire il funzionamento e la crescita di un progetto online, diventa necessario ricorrere ad una configurazione che metta a disposizione maggiori risorse, permettendo di far fronte a volumi di traffico elevati. Chi ad esempio ha deciso di lanciare il proprio e-commerce e nel tempo ha visto aumentare visite, clienti e ordini, sa bene quanto sia importante commisurare il proprio hosting con le esigenze legate alla continuità di servizio e alle performance.

Di norma l'hosting condiviso rappresenta un ambiente ideale per siti Web di piccole dimensioni, come vetrine online o blog personali, perché mette a disposizione uno spazio all'interno di un server mentre le risorse vengono suddivise tra tutti i progetti ospitati: un compromesso ottimale per abbattere i costi in assenza di esigenze particolari. Se condividere risorse con altri utilizzatori non dovesse però soddisfare le proprie nuove esigenze, si potrebbe optare invece per un server dedicato, ma la disponibilità di un'infrastruttura fisica comporta non di rado costi elevati.

Server virtuale privato

Un VPS (Virtual Private Server) è un server virtuale privato che presenta le medesime qualità di un server dedicato, tra cui ad esempio la possibilità di installare CMS (Content Management System) come WordPress, senza dover disporre di un'infrastruttura fisica e potendo così far fronte ad un investimento più contenuto. Questo è possibile grazie ad un processo chiamato virtualizzazione, che consente di ricreare le risorse necessarie ad un progetto Web.

Si tratta di una soluzione ideale per le aziende e per gli sviluppatori che hanno necessità di prestazioni superiori e strumenti più avanzati rispetto a quelli di un hosting condiviso, ma non tali da giustificare la spesa per un server dedicato.

Un hosting condiviso non permette inoltre di accedere al server come amministratore e non offre un ambiente di lavoro separato rispetto agli altri progetti. Con un VPS, invece, si ha un controllo più elevato sulle risorse (memoria RAM, storage per l'archiviazione dei dati, CPU) e si possono installare tutti i software necessari per il proprio lavoro.

ServerPlan propone ad esempio formule VPS Hosting Linux e Windows ad attivazione immediata basate su VMware vSphere, una delle piattaforme di virtualizzazione più complete ed affidabili sul mercato. Ciascun VPS è ospitato su più nodi e grazie a VMware vSphere HA il server avrà continuità di servizio in caso anomalie su un nodo e verrà migrato in modo trasparente su un altro nodo, senza interruzioni (solo per VM in alta affidabilità, sono escluse le formule VPS 1 - VPS2 - VPS3).

Per ciascun piano si può decidere di abilitare un pannello di controllo WHM/cPanel o Plesk, entrambi preinstallati, con cui gestire facilmente siti Web, database, e-mail e tante altre funzionalità. Scegliendo un pannello WHM/cPanel, tramite Easyapp si possono inoltre installare e gestire con un solo click più di 60 CMS in Italiano, sempre aggiornati, tra i quali WordPress, Joomla, Magento e PrestaShop.

I vantaggi di un VPS

Il vantaggio più immediato di un VPS Hosting riguarda il fatto che quest'ultimo ha un costo inferiore rispetto a quello di un server dedicato, ma offre caratteristiche del tutto similari. Per personalizzare maggiormente la propria offerta, ServerPlan consente tra l'altro di scegliere tra due diverse soluzioni:

Full Access : permette di organizzare liberamente la propria configurazione, ad esempio grazie ad una completa autonomia nell'installazione di tutti gli applicativi Si avrà dunque la possibilità di un accesso root al VPS;

: permette di organizzare liberamente la propria configurazione, ad esempio grazie ad una completa autonomia nell'installazione di tutti gli applicativi Si avrà dunque la possibilità di un al VPS; Managed (con servizio di gestione sistemistica): il VPS viene gestite direttamente dal supporto tecnico del provider, superando i problemi legati alle competenze tecniche dell'utilizzatore.

È importante non confondere un VPS con un servizio Cloud, anche se spesso essi presentano proprietà in comune. Nel caso dell'offerta di ServerPlan, ad esempio, entrambi si basano sulla tecnologia VMware e la a piattaforma di Cloud Management vCloud. Le modalità di scalabilità, utilizzo e costi presentano però delle differenze.

Un Cloud Server può essere scalato su base oraria e per questa ragione è consigliabile per progetti caratterizzati da picchi di traffico temporanei, improvvisi o imprevedibili. Un VPS ha invece un canone flat e una scalabilità hardware su base mensile. Soluzioni simili soltanto in apparenza, dunque, e ritagliate specificatamente per modalità di fruizione differenti.

Per quanto riguarda la scalabilità, i VPS Hosting di ServerPlan consentono comunque di espandere le risorse del server virtuale in qualunque momento. Tale operazione può essere effettuata direttamente dal pannello di controllo Octopus e senza dover inviare una richiesta per il passaggio da un pacchetto di servizi a un altro.

Non è inoltre previsto un termine minimo o massimo per l'acquisto dei VPS, dunque li si potrà attivare anche per un solo mese e decidere in totale libertà se rinnovarli o meno. Per chi ha già attivato un servizio VPS presso un altro provider, attivando una VPS con gestione sistemistica (managed) ServerPlan si occuperà gratuitamente della migrazione dei siti Web, operando tutte le verifiche di fattibilità necessarie perché nessun dato venga perduto o danneggiato durante lo spostamento.

VPS Full Access e Managed: quale scegliere?

Una volta scoperti i vantaggi di questo tipo di servizio è bene comprendere quale tipo di VPS potrebbe essere più adatto al proprio progetto. Quali sono i criteri che permettono di scegliere tra una soluzione Full Access e una Managed?

Per rispondere a questa domanda analizziamo le due offerte di ServerPlan osservando innanzitutto che con il servizio privo di gestione (unmanaged) non si avrà assistenza sistemistica. Il server verrà consegnato con il sistema operativo, se il cliente volesse è possibile aggiungere un pannello e un sistema di backup.

Tutti i VPS vengono installati direttamente nell'infrastruttura Cloud del provider e beneficiano della tecnologia VMware.

È compreso nel prezzo uno snapshot settimanale, cioè una copia di sicurezza dei dati, a cui associare un sistema di backup giornaliero acquistabile separatamente. Tutti i backup sono memorizzati in uno storage situato in una zona del datacenter diversa e isolata rispetto a quella in cui sono collocati i server di produzione: precauzioni utili e fondamentali, che garantiscono la continuità operativa.

L'attivazione di un servizio VPS Hosting avviene dopo il pagamento e dipende dalla tipologia di assistenza scelta. Scegliendo un VPS Full Access (senza gestione sistemistica) il server viene attivato in tempi brevi e consegnato al cliente e si ha il controllo diretto del server con la possibilità di gestire il sistema operativo autonomamente tramite un accesso da amministratore. Con il supporto VPS Managed il servizio viene attivato invece entro 4 ore e un team di tecnici specializzati si occupa di tutti gli aspetti riguardanti l'installazione, la configurazione e il monitoraggio delle prestazioni.

I VPS Managed offrono inoltre di default strumenti di sicurezza avanzati come la protezione Firewall, Antivirus e Antispam, la scansione dei malware e l'installazione delle patch di protezione contro le vulnerabilità del sistema operativo e dei pannelli di controllo cPanel o Plesk. Con la configurazione Full Access tali servizi sono invece opzionali.

L'hosting VPS Managed offre anche un servizio d'installazione e configurazione personalizzata dei software aggiuntivi sul server e l'ottimizzazione delle performance per i CMS più utilizzati. Anche in questo caso parliamo di funzionalità opzionali nel caso dei VPS Full Access.

Quindi quale Hosting VPS scegliere? Se si desidera la massima libertà senza alcun vincolo, è consigliabile la formula VPS Full Access che però non prevede il supporto da parte di tecnici specializzati. Se invece si desidera delegare le complessità tecniche del VPS (perché non si hanno il tempo o la competenza tecnica necessari) è preferibile una formula Managed con servizio di gestione sistemistica.

Con una soluzione managed il server sarà curato direttamente dal team di specialisti di ServerPlan: aggiornamento, installazione, configurazione e controllo delle performance per avere il server sempre online. Inoltre, acquistando il servizio di assistenza sistemistica è previsto un servizio di monitoraggio di tutti i servizi installati sul server.

Conclusioni

Un VPS è la giusta via di mezzo tra un hosting condiviso e un server dedicato perché grazie alla virtualizzazione offre le medesime caratteristiche di una macchina fisica, ma ad un costo più conveniente. ServerPlan propone sia VPS Managed che Full Access, permettendo di scegliere tra un servizio gestito direttamente da tecnici specializzati e una configurazione, adatta agli utenti tecnicamente più competenti, che cercano la massima libertà nella gestione dal proprio hosting.