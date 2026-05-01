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Fatti trovare dai clienti: crea il tuo sito con IONOS da 0 € per 12 mesi

Crea il sito del tuo studio professionale con l'AI di IONOS MyWebsite Now. Nessuna competenza tecnica richiesta: piano Plus completamente gratis per dodici mesi.
Fatti trovare dai clienti: crea il tuo sito con IONOS da 0 € per 12 mesi
Crea il sito del tuo studio professionale con l'AI di IONOS MyWebsite Now. Nessuna competenza tecnica richiesta: piano Plus completamente gratis per dodici mesi.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 1 mag 2026
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Se sei un avvocato, un commercialista, un consulente del lavoro o un architetto, la tua giornata è già piena di udienze, scadenze fiscali, pratiche, sopralluoghi e appuntamenti con i clienti. Eppure oggi anche il passaparola più solido ha bisogno di una presenza online credibile: quando qualcuno riceve il tuo nome da un contatto di fiducia, la prima cosa che fa è cercarti su Google. Se non trova il tuo sito, oppure trova informazioni incomplete o datate, quella fiducia iniziale rischia di indebolirsi in pochi secondi.  Il problema, spesso, non è la volontà di avere un sito professionale, ma il tempo e il budget necessari per realizzarlo.  IONOS risolve tutto, in un pomeriggio. Con il pacchettoIONOS MyWebsite, grazie all'intelligenza artificiale integrata puoi finalmente realizzare un sito professionale in modo intuitivo, e senza costi inizali.

Scegli il tuo pacchetto IONOS MyWebsite

Come funziona per il tuo studio

Descrivi la tua attività all'AI Website Generator: "studio legale specializzato in diritto societario" o "commercialista con focus PMI". In pochi minuti genera automaticamente un sito completo con struttura professionale, testi autorevoli, palette colori sobria e persino il logo. Tu aggiungi foto del team, aree di specializzazione e sei online.

Il risultato è una presenza digitale che trasmette competenza: homepage chiara che comunica subito le tue competenze, sezioni dedicate ai servizi suddivise per area (diritto di famiglia, tributario, consulenza fiscale), pagine team con biografie professionali, modulo contatti ottimizzato anche da mobile per chi ti cerca al volo.

L'occasione che non puoi perdere

Il piano MyWebsite Now Plus è completamente gratuito per 12 mesi invece di 18€ mensili. Include dominio personalizzato, email professionale da 12GB, spazio per 200 pagine, strumenti SEO con AI per apparire nelle ricerche locali del tuo settore, SiteAnalytics per monitorare da dove arrivano i contatti.

Nessun costo nascosto: dominio, email e SSL sono inclusi. Hai consulente personale dedicato, assistenza 24/7 e 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Parti con un sito vetrina elegante, aggiungi funzionalità quando il tuo studio cresce.

I tuoi clienti ti stanno già cercando online. La domanda è: riescono a trovarti? Per attivare subito MyWebsite Plus gratuito per 12 mesi e portare subito la tua attività online clicca qui.

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