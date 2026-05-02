Con IONOS crei il tuo sito web in pochi passaggi: è gratis per 1 anno

Essere presenti online in maniera professionale è oggi alla portata di tutti grazie a IONOS, che mette a disposizione strumenti web intuitivi anche per chi non ha competenze tecniche avanzate. Per i nuovi clienti è attiva un'offerta che prevede il piano MyWebsite Plus gratis per i primi 12 mesi, una soluzione interessante per iniziare senza investimenti iniziali.

Il pacchetto include anche un dominio gratuito per il primo anno e una serie di funzionalità pensate per facilitare la creazione e la gestione del sito. Tra queste spicca il website builder integrato, arricchito da strumenti basati sull'intelligenza artificiale che aiutano a sviluppare contenuti, strutturare le pagine e personalizzare l'aspetto grafico in modo rapido.

Perché IONOS è apprezzato da milioni di utenti

IONOS propone un servizio completo per chi desidera costruire e gestire un sito web, dal momento che mette insieme hosting, dominio e caselle e-mail in un'unica piattaforma. Il sistema consente di creare progetti da zero oppure di modificarli facilmente in base alle proprie esigenze, grazie a un'interfaccia semplice e a funzioni automatizzate che supportano anche la creazione di loghi e testi.

Questa soluzione si adatta sia a chi vuole aprire un sito personale, sia a freelance e piccole imprese che intendono rafforzare la propria visibilità online.

Con l'offert attuale è possibile attivare il piano Plus senza canone per un anno, per poi scegliere successivamente tra diverse opzioni disponibili in base alle proprie necessità.

Per approfittarne basta andare sul sito di IONOS.

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