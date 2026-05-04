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Hostinger è il partner perfetto per il tuo progetto digitale: crei il tuo sito in un attimo

Hostinger propone varie soluzioni per dare vita al tuo progetto online, che sia un sito web o un'applicazione.
Hostinger è il partner perfetto per il tuo progetto digitale: crei il tuo sito in un attimo
Hostinger propone varie soluzioni per dare vita al tuo progetto online, che sia un sito web o un'applicazione.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 4 mag 2026
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Hostinger è molto più di un semplice fornitore di uno spazio di hosting su web: oggi parliamo di un ecosistema all-in-one potenziato dall'intelligenza artificiale con pacchetti che coprono ogni fase della vita di un business online: dall'idea iniziale fino alla scalabilità per agenzie strutturate. Grande punto di forza è in effetti Hostinger Horizon, un servizio con cui creare siti web o web utilizzando il vibe code: descrivi a parole ciò che ti serve e l'IA lo programma per te.

Scegli il tuo piano Hostinger

A questo si affiancano soluzioni più classiche, come l'hosting WordPress Gestito e Ottimizzato con creazione guidata tramite AI, template predefiniti, manutenzione del server, ottimizzazione della velocità e persino un servizio per migrare velocemente siti già esistenti.

Molto interessante è anche l'hosting n8n con cui creare flussi di lavoro automatici per sostituire le attività manuali e ripetitive sfruttando l'intelligenza artificiale e un'interfaccia "no-code" per far dialogare diverse app tra loro. Ancora, non mancano nemmeno soluzioni di cloud hosting che ti offrono risorse espandibili in modo flessibili e un supporto clienti di nuova generazione basato su intelligenza artificiale.

Insomma, qualunque sia la tua idea digitale, Hostinger è qui per aiutarti a realizzarla. Ti basta scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e iniziare.

Scegli il tuo piano Hostinger

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