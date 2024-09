VPN più conveniente: ecco perché scegliere NordVPN (-73% con l'offerta di oggi)

NordVPN conviene sempre di più ed è ora la VPN da scegliere per poter accedere in sicurezza a Internet, evitando il tracciamento e i blocchi all'accesso su base geografica, come quelli applicati dalle piattaforme di streaming.

Grazie all'offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con il 73% di sconto. In questo modo, il servizio è attivabile con un costo ridotto a 3,09 euro al mese, con possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN è in offerta: ecco perché è la VPN da attivare

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di funzionalità. Tra le caratteristiche del servizio proposto troviamo:

la crittografia del traffico dati e una politica no log per un accesso a Internet senza tracciamento e con la possibilità di rendere privata anche una connessione pubblica

una connessione sempre senza limiti di banda e di traffico dati

una rete di oltre 6 mila server , distribuiti in oltre 100 Paesi al mondo, che consente di ottenere l'indirizzo IP di un altro Paese e aggirare i blocchi all'accesso su base geografica

la possibilità di accedere alla VPN da 10 dispositivi differenti, anche in contemporanea

Grazie all'offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è l'opportunità giusta per poter accedere a una VPN davvero illimtiata e ricca di funzionalità, con un rapporto qualità/prezzo sempre più vantaggioso.

Per sfruttare l'offerta in corso in questo momento basta premere sul box qui di sotto. L'offerta prevede la fatturazione anticipata, con possibilità, però, di pagare con PayPal e, quindi, optare per l'acquisto in 3 rate senza interessi.

