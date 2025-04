Se stai per partire in vacanza all'estero non dimenticare la VPN

Una vacanza all'estero, senza un'adeguata protezione, potrebbe trasformarsi in un incubo. Chi infatti dà per scontata la sicurezza dei propri dati, anche quelli sensibili come password e carte di credito, commette un errore. Un conto infatti è essere connessi alla rete Wi-Fi della propria casa o in 4G/5G quando si è fuori con gli amici, un altro conto è invece essere connessi alla rete Wi-Fi aperta di aeroporti, hotel, ristoranti e altro ancora quando si è in vacanza. Cambia tutto.

Il modo migliore per proteggersi è affidarsi ad una VPN, un servizio di rete privata virtuale che maschera l'indirizzo IP dell'utente rendendo la sua attività sul web invisibile agli occhi dei provider di rete e di potenziali hacker. Tra le migliori offerte a cui è possibile accedere in questi giorni figura quella di TotalAV, che sta proponendo la sua VPN al prezzo scontato di 1,59 euro al mese per un anno, aggiungendo al piano sia lo strumento anti-pubblicità sia la soluzione antivirus proprietaria.

In vacanza all'estero con la VPN di TotalAV

Il primo vantaggio di Total VPN è appunto la possibilità di connettersi ad una rete Wi-Fi aperta senza preoccupazioni, proprio per il funzionamento del servizio di rete privata virtuale. I dati personali restano così al sicuro, come le password per accedere ai servizi e i numeri delle carte di pagamento.

C'è poi tutto il discorso legato alla fruizione dei contenuti in streaming: quando si è all'estero entrano in gioco le restrizioni geografiche, che impediscono la visione dei contenuti delle piattaforme quali RaiPlay, Mediaset Infinity, Netflix, Disney+, Prime Video, ecc; con una VPN, invece, si può bypassare il blocco semplicemente modificando la propria posizione virtuale spostandola sull'Italia.

A tutto questo, TotalAV aggiunge due funzioni esclusive come Total AdBlock e TotalAV, vale a dire il tool che elimina la pubblicità dei siti web e un antivirus pluripremiato.

L'offerta che consente di attivare il piano annuale di Total VPN al prezzo scontato di 1,59 euro al mese è attivabile collegandosi al sito ufficiale di TotalAV. Volendo, si può sfruttare anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.