PrivateVPN: sicurezza, velocità e accesso globale ai contenuti, ovunque ti trovi

In un contesto digitale sempre più sorvegliato, proteggere la propria privacy online non è più un’opzione, ma una necessità. PrivateVPN si propone come una delle soluzioni più avanzate e accessibili per navigare senza restrizioni, con prestazioni elevate, crittografia militare e una politica zero log. L’obiettivo è chiaro: restituire all’utente il pieno controllo sulla propria identità digitale.

Navigazione libera e senza confini

Uno dei principali punti di forza di PrivateVPN è la capacità di sbloccare contenuti geograficamente limitati. Dallo streaming video ai social network, la connessione VPN consente di accedere a piattaforme e servizi disponibili solo in determinati Paesi, mantenendo una navigazione veloce e stabile. I server sono distribuiti in oltre 63 località e più di 200 nodi in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Italia, Australia e Sud Africa.

Piani e prezzi: la privacy accessibile

PrivateVPN offre tre piani con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni:

Mensile : 10,39 euro al mese - con uno sconto del 16%

Trimestrale : 6,20 euro al mese (fatturati 18,59 euro ogni 3 mesi) - con uno sconto del 66%

Piano triennale: 2,08 euro al mese (fatturati 75,00 euro ogni 36 mesi) - quest’ultimo rappresenta uno dei prezzi più competitivi del mercato, con un risparmio dell’85% rispetto alla tariffa base.

Prestazioni e stabilità senza compromessi

PrivateVPN garantisce connessioni ad alta velocità, banda illimitata e assenza di throttling. Questo consente una fruizione fluida di contenuti in streaming, download rapidi e gaming online senza lag. Le performance sono spesso superiori a quelle di una connessione non protetta, grazie a una gestione ottimizzata del routing.

Funzionalità aggiuntive

Il servizio include una serie di caratteristiche pensate per utenti avanzati: fino a 10 connessioni simultanee, port forwarding per il P2P, accesso dedicato a Netflix, Kodi, torrent, e un’interfaccia ottimizzata per la gestione degli IP univoci. La larghezza di banda è sempre illimitata e priva di restrizioni regionali.

Perché usare una VPN oggi

Utilizzare una VPN non serve solo a proteggersi da attacchi informatici, serve anche a contrastare la profilazione commerciale e impedire che i fornitori di connettività registrino e vendano i dati di navigazione. Per conoscere l'offerte.

Sicurezza avanzata: crittografia 2048-bit con AES-256

PrivateVPN adotta lo standard di cifratura più alto attualmente disponibile: 2048-bit con protocollo AES-256. Si tratta dello stesso livello utilizzato da istituzioni governative e militari, progettato per proteggere ogni pacchetto di dati da intercettazioni, attacchi e analisi non autorizzate. L’infrastruttura è completata da una rigida politica “zero log”: nessun dato viene raccolto o conservato, nel pieno rispetto delle normative svedesi sulla privacy. Per conoscere l'offerta completa di PrivateVPN clicca qui.

