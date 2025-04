NordVPN ha ora i prezzi più bassi di questo 2025

NordVPN, uno dei provider VPN più noti a livello internazionale, offre il 73% di sconto sui piani Base, Plus e Ultimate della durata di due anni. Grazie a questo sconto, gli utenti possono sottoscrivere uno dei tre piani disponibili al prezzo più basso del 2025. Allo sconto di per sé già importante, si aggiungono poi tre mesi extra in regalo.

Questi i nuovi prezzi della VPN di NordVPN con la sottoscrizione di un piano di due anni:

3,09 euro al mese per il piano Base

al mese per il piano Base 3,99 euro al mese per il piano Plus

al mese per il piano Plus 6,49 euro al mese per il piano Ultimate

Rimane infine la garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto della VPN.

Perché è il momento giusto di scegliere NordVPN

Al di là dei prezzi più bassi dell'anno, scegliere NordVPN ora presenta diversi vantaggi. Il primo è che una VPN in questo periodo può tornare molto utile, soprattutto se si ha in programma una vacanza all'estero nelle prossime settimane. Con questo servizio ci si assicura infatti una connessione Wi-Fi pubblica sicura, la visione di tutti i contenuti streaming senza restrizioni geografiche, e il superamento di un'eventuale censura presente nel Paese in cui si è diretti.

A proposito di sicurezza, i piani Plus e Ultimate di NordVPN includono la funzionalità Threat Protection Pro. Si tratta di uno strumento in grado di bloccare non solo la pubblicità invasiva dei siti web, per un'esperienza di navigazione migliore, ma anche i tracker web, così da evitare il tracciamento dei dati, e l'accesso a siti web truffaldini, realizzati con il solo scopo di ingannare gli utenti e sottrarre loro informazioni sensibili come password e dati di pagamento.

L'offerta sui piani della durata di due anni di NordVPN, che consente di beneficiare di uno sconto del 73% sugli account Base, Plus e Ultimate, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.