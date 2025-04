NordVPN impedisce il tracciamento online: ora è al 73% di sconto

Essere tracciati quando si naviga su Internet è una cosa che non piace a nessuno. NordVPN lo sa e mette a disposizione dei suoi utenti i migliori strumenti per la protezione della privacy. Questo servizio di rete virtuale privata, uno dei più affidabili sul mercato, offre tutta una serie di funzionalità, a partire dalla crittografia avanzata di cui dispone.

In questo momento poi c'è un forte incentivo per acquistare la VPN in questione, ovvero lo sconto del 73% su tutti i piani, con prezzi a partire da 3,09€ al mese e tre mesi extra gratis inclusi. Per scegliere quello più adatto alle tue esigenze vai sul sito di NordVPN.

NordVPN garantisce la crittografia più avanzata

Ma come fa NordVPN a garantire la privacy dei suoi utenti? L'azienda si è impegnata ad implementare gli standard crittografici più avanzati. A partire dall'algoritmo AES 256 bit. Senza una crittografia di alto livello, il traffico risulterebbe vulnerabile agli hacker, ai fornitori Internet, agli inserzionisti e ad ogni tipo di ficcanaso.

Dotandosi di una soluzione come NordVPN, i soggetti di terze parti non potranno accedere alle tue informazioni. Di recente inoltre il team del servizio ha fatto un notevole passo in avanti, integrando nel proprio protocollo NordLynx (uno dei più veloci e sicuri in circolazione) la crittografia post quantistica.

Se con i sistemi attuali, decifrare i metodi crittografici richiede anni di calcolo per un computer tradizionale, uno quantistico è in grado di terminare il compito in pochi secondi. NordVPN protegge dai malintenzionati che utilizzano il quantum computing per mettere in ginocchio gli odierni standard crittografici.

Oltre alla crittografia, NordVPN è dotata di molte altre funzionalità per la protezione dei dati dei suoi utenti. Si pensi al DNS privato, ai server Double VPN e alla possibilità di ottenere un IP dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.