Visual Studio 17.7 rinnova il gestore delle estensioni e l'editor HTTP

Gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno reso disponibile una nuova anteprima di Visual Studio 17.7. L'ultimo aggiornamento dell'IDE di Microsoft integra alcune importanti novità tra cui un gestore delle estensioni rivisto e corretto e un editor HTTP migliorato.

Il gestore delle estensioni

Da qualche tempo gli utilizzatori dell'applicazione segnalavano diverse problematiche a carico del gestore di estensioni, considerato datato e poco intuitivo. Esso permette di accedere ai titoli presenti nel Marketplace di Visual Studio, dove anche gli sviluppatori di terze parti possono contribuire nell'implementazione di feature addizionali. Tra le diverse limitazioni alla user experience vi sono però alcuni passaggi macchinosi. Come la necessità di dover cliccare su un link per visualizzare le descrizioni.

Come dichiarato dai portavoce del progetto, la nuova release è stata pensata per colmare lacune di questo genere. Consentendo di consultare maggiori dettagli sulle estensioni senza dover ricorrere al browser Web. Testi, immagini e video saranno visibili direttamente dal gestore, si potrà poi utilizzare il browser per accedere ad ulteriori contenuti, come per esempio le recensioni degli utenti.

L'editor HTTP

L'editor HTTP permette di effettuare alcune operazioni avanzate come per esempio i test sulle API (Application Programming Interface). Cosa che accade abbastanza di frequente quando si lavora con strumenti come ASP.NET Core. Gli ultimi interventi a suo carico rappresentano un'evoluzione di quanto già disponibile tramite l'estensione Visual Studio Code REST Client.

Sono supportati tutti i metodi più utilizzati per l'invio di richieste come POST , GET e PUT . L'editor è in grado di mostrare gli output prodotti da queste ultime tramite un nuova View dedicata alle risposte HTTP con evidenziazione del codice JSON.

Attualmente l'ultima versione stabile di Visual Studio è la 17.6 che è stata rilasciata nel corso di maggio 2023. Se tutto dovesse andare come accaduto con gli avvicendamenti precedenti la release 17.7 potrebbe arrivare entro agosto. Questo perché le minor release del progetto vengono distribuite generalmente su base trimestrale.