LibreOffice 7.6.1: nuovo aggiornamento con più di 100 correzioni

La Document Foundation ha recentemente rilasciato il nuovo aggiornamento LibreOffice 7.6.1. Si tratta del primo aggiornamento minore della versione 7.6, che aggiunge alcune importanti migliorie per la suite open source, alternativa a Microsoft Office. Si ricorda che LibreOffice 7.6 ha introdotto diverse novità. La prima è il supporto ai temi nei documenti, le gesture di zoom su touchpad. Vi è inoltre la possibilità di esportare definizioni di temi per i documenti ODF e OOXML. Infine, sono presenti anche diversi miglioramenti alla gestione dei caratteri, soprattutto per quanto riguarda gli script da destra a sinistra, CJK e gli alfabeti asiatici.

LibreOffice 7.6.1: più di cento correzioni e migliorie apportate

La nuova versione LibreOffice 7.6.1 aggiunge 122 modifiche e correzioni volte ad ottimizzare la release principale, rilasciata tre settimane fa. Tra le novità di Writer, introdotte con LibreOffice 7.6, vi sono ad esempio: una nuova procedura guidata per il numero di pagina nel menu Inserisci oppure l’evidenziazione degli stili di paragrafo e di carattere utilizzati, nonché la formattazione diretta nel testo. Per quanto riguarda Calc, i fogli di calcolo copiati in un altro documento mantengono un intervallo di stampa definito dall’utente ed è stato aggiunto un nuovo layout compatto per le tabelle pivot. Su Impress & Draw, invece, vi è un nuovo pannello di navigazione per cambiare diapositiva durante la visualizzazione di una presentazione ed è stato modificato l’algoritmo di ridimensionamento del testo con adattamento automatico, per funzionare come Microsoft Office.

LibreOffice 7.6.1 è solo il primo dei vari aggiornamenti minori previsti per questa nuova versione del software di produttività. Il prossimo ottobre, infatti, sarà rilasciata già la versione LibreOffice 7.6.2, volta a risolvere possibili bug. Gli update relativi a questa versione dovrebbero essere in tutto sette e dovrebbero terminare a giugno 2024. Per scaricare LibreOffice 7.6.1, in primis si dovrà accedere alla pagina dei download del sito ufficiale di Document Foundation. Infine basterà scegliere la propria versione del sistema operativo e cliccare su Download.