Visual Studio: nuova UI in arrivo

Gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno deciso di migliorare l'interfaccia utente dell'IDE Visual Studio tramite Microsoft Fluent. Quest'ultimo è un linguaggio di design che mette a disposizione un framework unificato per rendere le applicazioni più produttive e nello stesso tempo più accessibili. Fluent è stato già utilizzato per altri prodotti molto diffusi dell'azienda capitanata da Satya Nadella, come per esempio Microsoft 365. Ora è il turno di uno degli ambienti di sviluppo più utilizzati al mondo.

Il sistema Microsoft Fluent

Fluent è un sistema di Design rilasciato sotto licenza Open Source che ha il vantaggio di essere cross-platform. È stato inoltre pensato per garantire il massimo livello di adattamento possibile, per questo motivo lo si può sfruttare per applicazioni destinate ai PC così come per tablet, laptop e Smart TV. Nel caso dei più recenti interventi a carico di Visual Studio, il vantaggio nel suo utilizzo risulta chiaro da semplici confronti tra l'impianto attuale e quello oggi destinato ai feedback dei tester.

Nell'immagine seguente vediamo ad esempio la toolbar dell'IDE che possiamo utilizzare oggi seguita da quella rivista e corretta con Fluent.

Nello stesso modo l'immagine seguente permette di confrontare i menu. Con a destra quello di default e a sinistra quello ottenuto dopo il refresh con Fluent:

Gli obbiettivi del restyling

Come confermato dai portavoce di Microsoft, il lavoro di modifica della UI di Visual Studio riguarda diversi elementi tra cui la spaziatura tra gli elementi, gli allineamenti e l'applicazione dei colori. Lo scopo è chiaramente quello di rendere più semplice l'accesso alle funzionalità, così come la navigazione tramite i menu. Da questo punto di vista sarebbero stati molto utili gli interventi effettuati per la riduzione del carico cognitivo.

Quest'ultimo infatti può essere rimosso almeno in parte minimizzando l'ingombro visuale. Un fenomeno che si verifica quando l'interfaccia presenza delle distanze minime tra i controlli a disposizione.

Per il momento il restyling della UI di Visual Studio è ancora in fase di verifica ma e possibile seguirne l'evoluzione tramite l'apposito Developer Community Ticket.