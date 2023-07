Zed: il code editor multiplayer

Zed è un code editor multiplayer realizzato dagli stessi creatori di Atom che ha come caratteristica principale un alto livello di prestazioni. Disponibile per il momento in versione beta per il sistema operativo macOS, esso è in grado di combinare le performance di un IDE con la produttività di un editor molto leggero.

Le funzionalità per il coding

L'applicazione presenta tempi di avvio estremamente più rapidi rispetto ad altre soluzioni dello stesso tipo come per esempio Sublime Text e Visual Studio Code. L'ottimizzazione per le CPU multi-core e le GPU più utilizzate garantisce inoltre un caricamento quasi istantaneo dei file.

Non mancano chiaramente le funzionalità che ci si aspettano da uno strumento dedicato al coding. In Zed troviamo infatti il supporto per l'auto-indentazione dei sorgenti e il code highlighting così come strumenti per la navigazione del codice, il refactoring, la diagnostica e l'auto-completamento. Molto interessante anche la presenza dei multi-buffer, grazie ai quali l'editor è in grado di combinare gli excerpt di più file in un solo buffer virtuale.

In questo modo si può operare su snippet di file differenti senza dover passare da una scheda all'altra.

Zed integra un terminale per l'invio di istruzioni tramite linea di comando. Offre una modalità per l'editing in stile Vim completamente basata sull'uso della tastiera e può essere utilizzato sia in light mode che in dark mode grazie alla disponibilità di temi appositi.

Uno strumento collaborativo

Tra i maggiori vantaggi di Zed vi è quello di essere uno strumento per lo sviluppo in ambito collaborativo. L'applicazione fornisce infatti un pannello per i contatti che può essere utilizzato quando si ha la necessità di richiedere una revisione del codice o di condividere un'idea.

Quando si visualizza il codice remoto di un proprio collaboratore è possibile navigare all'interno di esso ed editarlo direttamente da una postazione locale. L'editor presente anche uno strumento integrato per la condivisione dello schermo utile nel caso in cui si voglia lavorare insieme in real-time.