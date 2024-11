Vision Pro 2: nuovo visore Apple potrebbe arrivare entro il 2026

Lo scorso febbraio Apple ha lanciato il suo primo visore per la realtà mista, chiamato Vision Pro, al prezzo sbalorditivo di 3.500 dollari. Poco tempo dopo hanno iniziato a circolare voci secondo cui l’azienda stava lavorando a un visore Vision Pro più economico. Tuttavia, sembra che nonostante il calo delle vendite e il limitato interesse degli sviluppatori nel creare app per VisionOS, Apple avrebbe ritardato il lancio del visore Vision Pro “low cost” oltre il 2027. La società di Cupertino starebbe però pensando di rilasciare prima un nuovo Vision Pro 2. Ciò è quanto rivelato da Mark Gurman di Bloomberg nell'ultima newsletter Power On. Secondo il giornalista, la seconda generazione del visore per la realtà mista potrebbe arrivare sul mercato tra l'autunno del 2025 e la primavera del 2026.

Vision Pro 2: nuovo visore potrebbe essere dotato di chip M5

Nei mesi scorsi, era stato segnalato che Apple aveva posticipato il lancio del Vision Pro economico per concentrarsi sul visore Vision Pro di seconda generazione. Queste indiscrezioni si allineano con il nuovo repport pubblicato da Gurman. Apple sta pianificando di aggiornare il Vision Pro 2, dotandolo del prossimo chip M5. Ciò darà al visore un enorme incremento delle prestazioni rispetto al predecessore. Apple ha inizialmente lanciato Vision Pro con il chip M2, ma ha presto lanciato i chip M3 e M4, rendendo quindi il dispositivo costoso, ma “obsoleto”. L'anno prossimo, le cose potrebbero cambiare, poiché la seconda generazione di Vision Pro dovrebbe arrivare con il chip M5 contemporaneamente ai primi Mac M5.

Come ha osservato il giornalista Bloomberg: "Apple sta lavorando a diverse idee per la sua linea di visori Vision. Tuttavia, almeno una versione della seconda generazione di Vision Pro, se verrà rilasciata, sarà quasi del tutto simile al design attuale. I grandi cambiamenti sono interni, tra cui un aggiornamento del processore". Come da tradizione, Apple non ha confermato queste nuove indiscrezioni. Per sapere se effettivamente l’azienda lancerà entro due anni il Vision Pro 2 bisognerà attendere i prossimi mesi.